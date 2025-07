Crisi climatica, l’esperto UnivPM: «Ogni cittadino guardi all’impronta ambientale dei prodotti»

Chi inquina e contribuisce alla crisi climatica può finire a processo anche in Italia. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. «Il cambiamento climatico è la dimostrazione dei danni che stiamo producendo all’ambiente, nonostante questo alcuni ancora negano l’impatto delle emissioni climalteranti nel riscaldamento globale. Per il mondo della ricerca questa sentenza rappresenta un punto importante perché costuisce una sorta di conferma del rapporto di causa – effetto tra emissioni inquinanti, impatto sul Pianeta e anche sulla salute delle persone» commenta il docente di Fisica Tecnica Ambientale dell’Università Politecnica delle Marche Giorgio Passerini.

L’accordo di Parigi, dal quale gli Stati Uniti di Trump vorrebbero sfilarsi secondo lei ha ancora un valore?

«Si ha ancora un valore, anche se ormai si può dire che sia superato. Oggi la Cina, che è probabilmente uno dei Paesi che emettono più CO2 al mondo è anche quello che sta compiendo gli sforzi maggiori per ridurre queste emissioni, mettendo in atto delle politiche precise come l’elettrificazione del parco auto con energie provenienti da fonti rinnovabili – spiega. I cinesi hanno capito che avere accesso a queste tecnologie significa essere già al passo con il futuro. L’accordo di Parigi non può più essere considerato un punto di arrivo, ma un punto di partenza, in quanto molti degli obiettivi che vi erano delineati sono già stati superati o falliti».

Il professor Giorgio Passerini

Il riferimento dell’esperto in inquinamento ambientale è quello all’aumento della temperatura media globale da non superare, ovvero 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali, una soglia da non raggiungere per evitare conseguenze più gravi e che invece «a quanto sappiamo sarebbe già stata raggiunta. Le politiche messe in atto per contenere il riscaldamento globale non sono sufficienti» dice, evidenziando «l’ultima incredibile ondata di calore che tra fine giugno e inizi di luglio ha registrato record di temperature» sia in termini di riscaldamento dell’aria che della temperatura del mare. L’anticiclone africano, che anche in questi giorni sta dominando sul Centro e Sud Italia, nelle scorse settimane ha tenuto sotto scacco il Mediterraneo, facendo registrare «temperature sopra le medie climatiche anche di 10 gradi in alcuni Paesi del Nord Europa» dove questi livelli di calore sono davvero inusuali.

Cosa possono fare i cittadini per dare il loro contributo fattivo in termini di contrasto all’inquinamento e al cambiamento climatico?

«È importante promuovere la cultura ecologica, ma oltre a questo bisogna decarbonizzare il più possibile i processi ricorrendo a fonti rinnovabili, come eolico, solare, ma anche al gas, per ridurre le emissioni di CO2. C’è stato un momento in cui gli ecologisti chiedevano di ridurre il livello dei consumi e del benessere, ma la strada non è questa: serva una ecologia più consapevole, che non punti a ridurre il livello di benessere, ma piuttosto l’impatto delle emissioni, ad esempio utilizzando auto elettriche, che usano energia prodotta da fonti rinnovabili».

Tra le azioni che ogni cittadino può compiere per contribuire a ridurre l’inquinamento ambientale secondo l’esperto è importante anche «l’acquisto di prodotti realizzati in maniera ecocompatibile, di prodotti a km0». A tal proposito Passerini sottolinea ad esempio l’acuisto di prodotti come frutta e verdura «dalle aziende agricole della zona, che non emettono CO2. Sappiamo che i trasporti, specie quelli aerei producono notevoli quantità di emissioni climalteranti. Non possiamo più ignorare l’impronta ecologica, ovvero l’impatto sull’ambiente dei prodotti che acquistiamo ogni giorno. Accamto all’etichetta con i valori nutrizionali dei cibi sarebbe importate aggiungere anche una certificazione ambientale che riporti i gas serra emessi per produrli. Oggi – conclude – aziende ed auto emettono meno inquinanti rispetto al passato, dobbiamo estendere queste politiche a tutti gli altri ambiti».