OSIMO e LORETO – Sembra che all’orizzonte ci sia una soluzione praticabile per evitare gli ingorghi al traffico sulla statale Adriatica ad Osimo Stazione a causa delle lunghe file di auto che si formano per eseguire il tampone all’Usca. L’ampliamento del piazzale potrebbe risolvere in parte il problema del traffico locale ma c’è un altro aspetto importante che il personale lamenta: la carenza di medici e paramedici in quella sede. Lo dice il dottor Achille Ginnetti, medico dell’Usca e consigliere di minoranza per Progetto Osimo futura. «Perché a marzo e aprile scorsi, con il boom delle infezioni e con le case di riposo piene di positivi da Covid, non si verificavano questi disagi e l’Usca riusciva a far fronte a tutti gli impegni? Perché oltre alla postazione di Osimo Stazione era attiva quella di Loreto, cinque medici e due infermieri in tutto che presidiavano il territorio a sud di Ancona per fronteggiare la pandemia di Covid-19 – dice -. Oggi abbiamo solo la sede di Osimo con due medici che devono rispondere a tutte le necessità che vanno dall’esecuzione dei tamponi di diagnosi e di guarigione alle visite domiciliari, al monitoraggio dei positivi fino a tutta l’attività amministrativa». In più l’Usca è stata incaricata anche di eseguire i tamponi per le scolaresche in quarantena, attività che in primavera veniva coperta dalle strutture presenti ad Ancona e attualmente non più operative. «Si tratta di un’emergenza nell’emergenza, in questo periodo di notevole aumento dei contagi c’è urgente necessità di potenziare il personale sanitario dell’Usca di Osimo Stazione».

Il punto vaccinale a Loreto

In accordo con l’Area Vasta 2 e l’Asur, il Comune di Loreto, in stretta collaborazione con l’assessore alla Sanità Nazzareno Pighetti, è riuscito a ottenere un punto vaccinale all’interno dell’ospedale Santa Casa di Loreto. Sarà attivo dal 15 dicembre. I dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni sul sito del Comune. Sempre il 15 tornerà a Loreto il camper vaccinale sempre nella tensostruttura di Loreto Stazione dalle 15 alle 19. Non servono prenotazioni. Una doppia sorpresa per i loretani che potranno recarsi in questi due posti da mercoledì della prossima settimana (15 dicembre) anziché raggiungere il centro Paolinelli ad Ancona. La città mariana, in queste ore in cui è entrata in vigore l’ordinanza che prevede l’obbligo dell’uso di mascherine anche all’aperto, ha notato un lieve calo dei contagiati: a oggi sono 119 i positivi e 185 le persone in quarantena. C’è ancora molto da fare ma forse i controlli serrati da parte delle forze dell’ordine su eventuali assembramenti e persone in quarantena in giro per la città stanno sortendo un primo effetto, almeno in vista del clou delle festività natalizie.