Covid, raggiunto il picco della terza ondata. Menzo: «Situazione in lieve miglioramento»

ANCONA – È stato raggiunto nelle Marche il picco della terza ondata pandemica. «Siamo arrivati al plateau» dichiara il virologo Stefano Menzo «la situazione è in lieve miglioramento, ha smesso di peggiorare». «Si cominciano a vedere gli effetti delle misure restrittive – spiega – e nella provincia di Ancona, che è quella che ha iniziato prima, il fenomeno già un po’ si vede».

Il picco è stato raggiunto intorno a metà marzo e ora la pandemia ha iniziato la sua curva in discesa. Ma il primario del laboratorio di Virologia di Torrette avvisa che «non sarà una discesa veloce, ma graduale».

«Ci vorrà del tempo prima che recuperiamo i valori di gennaio – prosegue – , come sempre molto dipende dal comportamento delle persone. Per metà aprile inizierà ad andare meglio, ma non è semplice fare previsioni».

Per quanto riguarda le varianti, il virologo spiega che «le misure restrittive hanno congelato la situazione». In base ai dati della cabina di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità che si è svolta ieri, l’indice Rt delle Marche è ancora in salita rispetto alla settimana precedente e si piazza a 1.19, mentre i nuovi casi, relativi alle settimana scorsa, sono stati 4.826, 338 ogni mille abitanti.

Sul tema degli anticorpi monoclonali, le cui prime tre dosi sono state già somministrate nel pesarese, il virologo sostiene che «non cambieranno il destino della pandemia» perché sono stati riservati a «pochi casi che stanno male, che sono proprio quelli che ne avrebbero meno bisogno, mentre andrebbero dedicati alla massa delle persone che si sono appena infettate, siccome non si può, non verranno usati nella maniera ottimale e quindi non rappresenteranno una rivoluzione nella cura della epidemia». Le Marche restano in zona rossa anche la prossima settimana.