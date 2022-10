Covid, nel Piceno tornano ad aumentare i casi di infezione. L’Area Vasta: «Ce lo aspettavamo»

ASCOLI – Nel giro di una settimana sta cambiando la situazione. Nel Piceno, infatti, il covid torna a correre e negli ultimi giorni si sta assistendo ad un rialzo significativo dei contagi. Un aumento che, in parte, è determinato dalla ripresa delle scuole e dalla revoca delle limitazioni che erano state introdotte per evitare il diffondersi del virus come l’uso della mascherina sui mezzi di trasporto. Una situazione che era stata preventivata e che, almeno per il momento, non crea particolare preoccupazione se si tiene conto del basso numero di ospedalizzazioni.

Il punto

A fare il punto della situazione, infatti, è il dottor Claudio Angelini, direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell’Area Vasta 5. «L’aumento era prevedibile – conferma il medico -. Con l’apertura delle scuole e l’affollamento dei mezzi di trasporto, nonché considerando anche il fatto che si sono moltiplicati i contatti stretti tra i ragazzi che vanno a lezione, era prevista questa impennata del numero dei casi positivi. La preoccupazione, però, è relativa, anche perché tutto va messo in relazione con la situazione dei nostri ospedali. Nei reparti covid, sia di terapia intensiva che di semi-intensiva, la situazione è sotto controllo. Quindi, al momento non siamo particolarmente preoccupati, proprio grazie al fatto che avevamo agito d’anticipo, avendo appunto previsto questo aumento dei casi di persone positive al coronavirus».

I dati

Il dottor Angelini, poi, elenca anche qualche numero. «I dati relativi alle persone positive sono sempre relativi e non sempre corrispondo ai dati reali, visto che alcuni si fanno il tampone a casa e poi non fanno l’accertamento in farmacia – spiega il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell’Area Vasta 5 -. Da quando è iniziata la pandemia, nella provincia di Ascoli abbiamo avuto più di 126mila casi di positività, quindi più del 50 per cento degli ascolani è risultato positivo. Il 30 settembre abbiamo avuto un incremento di 955 casi, per cui attualmente abbiamo 1.370 persone che risultano in isolamento. Ad Ascoli abbiamo un numero di casi positivi pari a 330, mentre nel comune di San Benedetto del Tronto sono 239. Ribadisco, però, che la situazione è sotto controllo».