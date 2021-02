Covid, netto calo di positivi e cittadini in quarantena a Senigallia e dintorni

SENIGALLIA – Notizie positive giungono dalle vallate del Misa e Nevola dove sono in deciso calo i contagi da coronavirus. Oggi, 5 febbraio, il conteggio vede ancora numeri in ribasso (con qualche eccezione): sono 458 i positivi al covid e 859 i cittadini in quarantena. Pochi giorni fa, appena a inizio mese, i numeri erano 522 e 937. Ma vediamo la situazione comune per comune.

Arcevia si ritrova con una situazione decisamente migliorata nelle ultime settimane: il focolaio si sta lentamente esaurendo e son rimasti 17 positivi e 42 cittadini in quarantena, anche se negli ultimi 5 giorni il dato è rimasto praticamente stabile.

Lieve miglioramento anche a Barbara, anche se rimane alta l’attenzione: sono rimasti 21 positivi, mentre i cittadini in quarantena sono ancora oltre 30 (con un calo di 6 persone sia tra i positivi che tra le quarantene).

La bella notizia di oggi, 5 febbraio, è che a Belvedere Ostrense non ci sono positivi al covid-19. Uno “zero” decisamente gradito, che infonde fiducia anche sul comportamento corretto dei cittadini, mentre le quarantene sono davvero limitate: 7.

Passando (sempre in ordine alfabetico) alla vallata del Nevola, Castelleone di Suasa conta 13 positivi e 24 cittadini in quarantena (in leggero aumento rispetto a 5 giorni fa), praticamente gli stessi numeri di Corinaldo che passa dai 17 ai 14 positivi ma rimane stabile nelle quarantene.

Scendendo invece verso la vallesina, a Montemarciano ci sono 33 persone positive al covid e ben 65 cittadini in quarantena, dati stabili da alcuni giorni. Più preoccupante la situazione all’interno, con Morro d’Alba che registra 25 positività e 38 quarantene, compresi ospiti e operatori della struttura per anziani.

Se torniamo nella vallata del Misa, a Ostra i numeri sono nettamente superiori – 79 abitanti positivi, mentre i cittadini in quarantena superano di un’unità il centinaio – anche se in calo deciso rispetto a 5 giorni fa. Anche nel vicino comune di Ostra Vetere i dati forniti dalla Regione Marche sono alti: 38 e 94. Quest’ultimo numero è in aumento di oltre il 50%: era 61 pochi giorni fa.

Di poco inferiori i numeri di Trecastelli, dove sono registrati 25 positivi al covid e 51 cittadini in quarantena che scendono però a 9 e 18 a Serra de’ Conti, praticamente stabili. Infine, a Senigallia, prosegue la costante diminuzione che va avanti da un paio di settimane, più o meno in linea con il resto della provincia tranne pochissimi comuni: nella spiaggia di velluto si è scesi a 184 positivi e 365 cittadini in quarantena. A inizio febbraio erano 225 i contagiati e 456 le persone in isolamento.