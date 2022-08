Covid Marche, i dati dell’epidemia aggiornati

MARCHE – Non molla la presa l’epidemia da Covid, anche nelle Marche, seppur con un lieve miglioramento in termini di incidenza. Nelle ultime 24 ore (19 agosto) sono stati individuati nelle Marche 1.020 casi di Covid, con 2.838 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 35,9 per cento (il giorno precedente era al 32,7 con 1.359 casi). L’incidenza cumulativa su 100mila abitanti è cresciuta per il secondo giorno consecutivo, passando da 388,96 a 390,76.

I ricoveri

Quanto ai ricoveri, sono complessivamente 130 (-3) i pazienti assistiti negli ospedali delle Marche e 24 (+11) nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive ci sono 6 pazienti (come ieri) e il tasso di occupazione dei posti letto è al 2,6 per cento. Sono 5 (più 1) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 119 (meno 5) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l’occupazione dei posti letto in area medica al 12,6 per cento. Al pronto soccorso 24 pazienti in osservazione.

Nelle ultime 24 ore sono state registrate due vittime correlate al Covid e il bilancio dall’inizio della crisi pandemica è di 4.078 morti. I dati sono stati forniti dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale.