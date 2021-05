Guido Silvestri in visita presso il punto vaccinale di Senigallia

SENIGALLIA – Visita presso il punto vaccinale di Senigallia da parte di Guido Silvestri, fresco del riconoscimento regionale Picchio d’oro. Il direttore del dipartimento di Patologia generale e Medicina di laboratorio alla Emory University di Atlanta (Stati Uniti) è stato accompagnato presso la sede del distaccamento dei Vigili del fuoco dove, alcune settimane fa, è stato allestito l’hub vaccinale per la popolazione di Senigallia e dell’entroterra.

Ad accompagnarlo le dottoresse Valeria Benigni e Antonella Motolese della direzione medica di presidio, Vania Moroni del dipartimento di prevenzione, i rappresentanti dei Vigili del fuoco e della Protezione civile e gli assessori comunali Gabriele Cameruccio e Nicola Regine.

Al termine del sopralluogo tra i vari locali allestiti per la somministrazione dei vaccini anti covid, il professor Silvestri si è complimentato con i responsabili e con gli operatori presenti per l’organizzazione e il coordinamento messi in campo contro la minaccia globale che si potrà sconfiggere definitivamente solo con l’inoculazione dei sieri vaccinali ad almeno il 75% della popolazione.

Lo stesso Silvestri, vaccinato negli Stati Uniti dove vive e lavora, ha evidenziato l’elevato livello di protezione che si ottiene indipendentemente dal vaccino che viene proposto, invitando quindi tutti a vaccinarsi contro il covid-19.