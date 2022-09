Non bisogna, però, abbassare la guardia in vista della stagione autunnale che ormai è davvero alle porte. Cinque i comuni 'covid free'

ASCOLI – Chissà che, finalmente, non si possa vivere un autunno tranquillo, dal punto di vista dei contagi da coronavirus. Nel Piceno, infatti, gli ultimi dati consentono di abbozzare un piccolo sorriso, anche se con il covid non si può mai restare del tutto tranquilli. L’andamento dei contagi, comunque, è in netta diminuzione, nonostante ormai stia concludendosi il periodo estivo e si vada verso la stagione invernale. In tutta la provincia ascolana, nelle ultime 24 ore, sono stati riscontrati soltanto 26 nuovi casi positivi. Pochissimi, dunque, soprattutto in riferimento a quanto avveniva fino a un mesetto fa, quando i contagi superavano i cento casi al giorno.

I dati

Entrando nel dettaglio, sono poco più di 400 le persone attualmente positive in tutta la provincia. A spiccare, tra i dati forniti quotidianamente dalla Regione Marche, è il fatto che quasi il 70 per cento di questi positivi risiede nei comuni di Ascoli e di San Benedetto del Tronto. Sotto le cento torri, infatti, al momento ci sono ben 190 persone contagiate, con altre 237 in isolamento o quarantena. In riviera, invece, i positivi sono al momento 126, mentre in 184 stanno osservando il periodo di quarantena. Al terzo posto, tra i comuni della provincia ascolana con il maggior numero di persone attualmente positive, c’è Monteprandone, dove ci sono 35 persone contagiate dal coronavirus. Il dato estremamente positivo, invece, riguarda il fatto che ci sono cinque comuni ‘covid free’, nei quali dunque non ci sono al momento persone positive al covid. Si tratta dei piccoli borghi di Carassai, Rotella, Palmiano, Cossignano e Montemonaco. Ci sono meno di cinque casi, invece, nei comuni di Venarotta, Montegallo, Montedinove, Montefiore dell’Aso, Appignano, Arquata del Tronto e Maltignano. Insomma, numeri che fanno ben sperare in vista della stagione autunnale, ormai davvero alle porte, nella quale il covid potrebbe tornare a bussare alla porta. Ma la speranza di tutti, però, è che il virus sia stato finalmente, e definitivamente, debellato.