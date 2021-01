Covid, consigliere comunale di Ancona, Diego Urbisaglia grave a Torrette

Le condizioni del 42enne, ricoverato da domenica, sono peggiorate venerdì. L'esponente dei Verdi è intubato in terapia intensiva per polmonite da covid

ANCONA – È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, dopo aver contratto l’infezione da covid-19 degenerata in polmonite, il consigliere comunale dei Verdi di Ancona Diego Urbisaglia. In ospedale da domenica scorsa, le condizioni del 42enne sono peggiorate nella giornata di venerdì e Urbisaglia è stato trasferito nel reparti di terapia intensiva dove i sanitari lo hanno intubato.

Attorno al Vigile del Fuoco, padre di tre figli, si è stretta in queste ore la Federazione Verdi Ancona, che in un post su Facebook ha scritto: «Siamo certi che il nostro caro consigliere Diego Urbisaglia stia affrontando la malattia con l’energia che lo contraddistingue. Noi Verdi siamo vicini a lui e alla sua famiglia e gli auguriamo una rapida guarigione. Forza Diego!».

Al consigliere è giunto l’incoraggiamento anche da parte dello storico capitano dell’Ancona Massimo Gadda che gli ha dedicato un post su Facebook: «Forza Diego».