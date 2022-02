Osimo, il Covid cancella il Carnevale a Passatempo

Lo comunica l’associazione Senso unico che avrebbe organizzato la sfilata con maschere e carri a Passatempo. Restano alcune iniziative in programma per San Valentino

OSIMO – Il Covid fa saltare anche il Carnevale osimano. Lo comunica l’associazione Senso unico che avrebbe organizzato la sfilata con maschere e carri a Passatempo. «Il perdurare dello stato di emergenza in cui versa l’intero Paese ci ha spinto a prendere la decisione di rinviare Carnevale Arrio al mese di maggio (data ancora da confermare). Una scelta adottata in primo luogo per salvaguardare la salute pubblica ed in linea con altri eventi di carattere regionale e nazionale. Inoltre, organizzare la manifestazione così come la conosciamo sarebbe stato oggettivamente impossibile. Fin dalla sua nascita Carnevale Arrio ha espresso i valori del nostro territorio, tanto sociali quanto culturali, risaltandone l’allegria e la dinamicità. Proprio da questi presupposti l’associazione Senso unico e tutto lo staff di Carnevale Arrio stanno già lavorando per l’appuntamento di maggio, sempre con la consapevolezza di agire dentro un contesto sanitario in continua evoluzione».

Le Grotte di Camerano restano aperte

Per la festa degli innamorati invece le Grotte di Camerano si vestono di rosso. In un’atmosfera intima e misteriosa le guide accompagneranno i presenti alla scoperta della città sotterranea con un dolce omaggio di benvenuto. Appuntamento sabato 12 febbraio alle 16, 17, 18, 19, 21, 21.45, domenica 13 febbraio alle 10.30, 11.30, 16, 17, 18, 19 e lunedì 14 febbraio alle 18, 18.45. Durata della visita guidata un’ora e un quarto. Costo del biglietto intero 12 euro, ridotto dieci. Prenotazione obbligatoria al numero 071 7304018. Super green pass e mascherina obbligatori durante la visita guidata. Saranno rispettate tutte le normative vigenti in materia di Covid-19 anche con ingressi contingentati e gruppi di massimo 12 persone per ogni turno di visita. Domenica 13 febbraio speciale visita guidata anche alla Rocca di Offagna, orientata al tema dell’Amore nell’età medievale. A seguire, possibilità di abbinare aperitivo o apericena al ristorante “Dalle Donzelle” a prezzo convenzionato. Prenotazione obbligatoria entro sabato 12, costo visita guidata 15 euro a coppia (numero minimo 10 coppie).