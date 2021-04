Covid-19, l’andamento pandemico nella provincia pesarese: i dati comune per comune

Situazione in netto miglioramento ma non mancano i Comuni in controtendenza. Pesa nel computo il rientro a scuola. Le prossime settimane saranno decisive per confermare o meno la zona gialla

PESARO – Le Marche si sono presentate al consueto monitoraggio del venerdì con indubbio ottimismo, motivato da dati sicuramente oggettivi: calano il numero dei nuovi positivi, diminuisce la stima del fantomatico Rt, si liberano le terapie intensive e la pressione generale ospedaliera. Il pass per il passaggio alla zona gialla, dopo quasi due mesi tra l’arancione e il rosso, per la giornata del 26 aprile è oramai realtà ma nonostante questo l’attenzione deve comunque rimanere alta.



Ad imporlo la curva di decessi giornalieri, ancora drammaticamente alta, e diversi fattori che alla lunga potrebbero incidere sulle proiezioni pandemiche future. Su tutte il rientro in presenza a scuola: al riguardo si avvertono le prime avvisaglie, soprattutto nelle scuole dell’infanzia. Ad imporci cautela anche alcuni Comuni del pesarese che sembrano andare per il momento in controtendenza con casi in aumento, tanto da far optare la Regione per misure rafforzate e localizzate.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore nella provincia pesarese sono stati in tutto 85 i casi segnalati (la provincia con numeri più alti). Altri 11 decessi registrati nelle ultime 24 ore negli ospedali marchigiani di cui due proprio della provincia di Pesaro Urbino: un 87enne di Pesaro e una 98enne di Piandimeleto.

A seguire ecco la situazione aggiornata, Comune per Comune: il primo dato riguarda le persone attualmente in quarantena, il secondo gli effettivi positivi da Coronavirus (a questo link i dati della settimana precedente per un raffronto):

Acqualagna 46 28

Apecchio 12 7

Belforte all’Isauro 9 5

Borgo Pace 6 Inferiori a 5

Cagli PU 94 42

Cantiano 12 7

Carpegna 28 9

Cartoceto 46 27

Colli al Metauro 114 71

Fano 421 246

Fermignano 67 34

Fossombrone 81 41

Fratte Rosa 21 10

Frontino Inferiori a 5 Inferiori a 5

Frontone 9 Inferiori a 5

Gabicce Mare 38 25

Gradara 25 12

Isola del Piano Inferiori a 5 Inferiori a 5

Lunano 25 21

Macerata Feltria 33 14

Mercatello sul Metauro 31 24

Mercatino Conca 5 Inferiori a 5

Mombaroccio 9 5

Mondavio 28 17

Mondolfo 92 55

Monte Cerignone Inferiori a 5 Inferiori a 5

Monte Grimano Terme 23 13

Monte Porzio 22 7

Montecalvo in Foglia 24 9

Montecopiolo 19 Inferiori a 5

Montefelcino 19 7

Montelabbate 74 37

Peglio Inferiori a 5 Inferiori a 5

Pergola 21 13

Pesaro 786 382

Petriano 34 15

Piandimeleto 34 22

Pietrarubbia 12 Inferiori a 5

Piobbico 11 Inferiori a 5

San Costanzo 19 10

San Lorenzo in Campo 16 13

Sant’Angelo in Vado 42 24

Sant’Ippolito 7 Inferiori a 5

Sassocorvaro Auditore 40 17

Sassofeltrio 13 7

Serra Sant’Abbondio Inferiori a 5 Inferiori a 5

Tavoleto Inferiori a 5 0

Tavullia 105 50

Terre Roveresche 27 20

Urbania 37 20

Urbino 150 80

Vallefoglia 209 95