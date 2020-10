Covid-19, il sindaco Calcinaro dall’ospedale: «Interessamento dei polmoni ma respirazione discreta»

FERMO – È stato lo stesso primo cittadino a comunicare la sua situazione sui social dopo che mercoledì 7 era stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Murri di Fermo in seguito alla sua positività al Covid-19.

«Dopo una notte passata in compagnia di picchi di febbre molto alti la situazione è questa: c’è un interessamento dei polmoni, seppur ancora non impattante. Da domenica la febbre, spesso anche alta, non mi ha mai lasciato – ha scritto il sindaco Calcinaro -. La respirazione è discreta e non ho mai usato ossigeno e questo è molto importante. Purtroppo questo contagio si è verificato per tutti quanti i coinvolti in una cena fatta martedì scorso, addirittura con tavolini separati da coppia a distanza (la mia commensale è pure negativa): è evidente che la presenza di un asintomatico, ovviamente inconsapevole, super diffusore, ha fatto un acciacco positivizzando una decina di persone. L’unico con sintomi seri il sindaco naturalmente perché il virus ci vede benissimo. Un dato positivo? Tutti i miei contatti di giovedì, venerdì e sabato sono negativi: poiché la mascherina o la distanza l’ho sempre provate a tenere. Un ringraziamento a tutta l’equipe straordinaria del Murri. E grazie a tutti quanti voi, Fermani e non per l’incessante sostegno. È emozionante».

Intanto continuano le indagini epidemiologiche da parte dell’Asur che ha fatto scattare tutti i protocolli del caso. Al momento sono risultati positivi alcuni assessori e consiglieri comunali.

Il Comune di Fermo

L’attività comunale prosegue con tutti gli accorgimenti del caso per far sì che sia le attività degli amministratori che i servizi all’utenza si svolgano e vengano erogati nella più assoluta sicurezza. La Giunta comunale il sei ottobre «ha svolto la sua sessione di lavori in modalità online e gli assessori stanno proseguendo il loro lavoro amministrativo dai propri domicili assicurando in questo modo, nonostante l’emergenza, continuità, impegno e attenzione al percorso intrapreso» fanno sapere dal Comune.

Sul fronte dei servizi erogati ai cittadini, ai dipendenti degli Uffici comunali è stato raccomandato di prestare la massima attenzione nell’adozione di tutte le misure di sicurezza anti-Covid vigenti (mascherina, gel, distanziamento) nonché di osservare, le seguenti indicazioni: evitare di svolgere e/o partecipare a qualsiasi tipo di riunione in presenza ma solo incontri on line; escludere l’accesso negli uffici di soggetti terzi salvo previo appuntamento da gestire in orari e spazi improntati alla massima prudenza; garantire le attività di sportello al pubblico strettamente necessarie per garantire servizi e scadenze indifferibili; laddove possibile, i dipendenti possono fare ricorso alla modalità di lavoro smart-working oppure ad una gestione delle presenze in ufficio, se necessario, mediante l’organizzazione di apposite turnazioni.

«Allo stato attuale non risultano accertati casi di positività fra i dipendenti e non ci sono disposizioni che provengono dall’Autorità Sanitaria tali da imporre provvedimenti organizzativi più drastici per cui l’attività amministrativa va avanti regolarmente, prestando maggiore attenzione e utilizzando le necessarie cautele, in attesa di ulteriori eventuali sviluppi ed aggiornamenti – conclude la nota ufficiale del Comune di Fermo -. La situazione viene costantemente monitorata e tenuta sotto osservazione, nel rispetto della normativa nazionale sul contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per garantire in assoluta sicurezza la prosecuzione dell’attività amministrativa e l’erogazione dei servizi non procrastinabili agli utenti».