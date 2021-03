PESARO – Dal 10 marzo anche per la Provincia di Pesaro – Urbino è scattata la zona rossa. Una scelta dettata dall’aumento dei casi di Covid-19 anche per la parte nord della regione che, dopo le provincie di Ancona e Macerata, ha visto il suo indice Rt innalzarsi pericolosamente, tanto da indurre i vertici regionali ad attuare misure più drastiche.



Negli ultimi sette giorni si è infatti registrato un incremento dei casi pari al 45%: si è passati dai 167 della settimana precedente, ai 242 degli ultimi 7 giorni. Un trend negativo e preoccupante. Nonostante non abbia ancora sforato la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti (ovvero la soglia in cui si attuano limitazioni più dure), la Regione ha deciso di giocare di anticipo e attuare fin da subito un giro di vite.



Il primo a commentare questa misura era stato il primo cittadino di Fano Massimo Seri: «Raccomando la massima responsabilità nei comportamenti, al fine di poter uscire al più presto dall’emergenza».

Di seguito il computo dei positivi (il primo numero) e delle persone in quarantena (il secondo numero) Comune per Comune.

Acqualagna 41 – 67

Apecchio 6 – 15

Belforte all’Isauro 5 – 9

Borgo Pace 5 – 7

Cagli 23 – 83

Cantiano 26 – 60

Carpegna 18 – 23

Cartoceto 51 – 97

Colli al Metauro 95 – 139

Fano 274 – 490

Fermignano 37 – 61

Fossombrone 57 – 114

Fratte Rosa inferiore a 5 – inferiore a 5

Frontino 0 – 0

Frontone 34 – 44

Gabicce Mare 37 – 89

Gradara 70 – 123

Isola del Piano 17 – 21

Lunano inferiori a 5 – 9

Macerata Feltria inferiori a 8 – 12

Mercatello sul Metauro 7 – 15

Mercatino Conca inferiori a 5 – 7

Mombaroccio 8 – 15

Mondavio 33 – 69

Mondolfo 91 – 188

Monte Cerignone inferiori a 5 – 5

Monte Grimano Terme 22 – 36

Monte Porzio 15 – 47

Montecalvo in Foglia 10 – 16

Monteciccardo 0 – inferiori a 5

Montecopiolo 12 – 18

Montefelcino 14 – 31

Montelabbate 29 – 67

Peglio Inferiori a 5 – 7

Pergola 11 – 44

Pesaro 517 – 1006

Petriano 16 – 26

Piandimeleto 7 – 16

Pietrarubbia inferiori a 5 – 8

Piobbico 8 – 17

San Costanzo 22 – 55

San Lorenzo in Campo 27 – 59

Sant’Angelo in Vado 46 – 77

Sant’Ippolito inferiori a 5 – 6

Sassocorvaro Auditore 17 – 36

Sassofeltrio 10 – 18

Serra Sant’Abbondio 15 – 22

Tavoleto Inferiori a 5 – Inferiori a 5

Tavullia 43 – 84

Terre Roveresche 27 – 60

Urbania 18 – 54

Urbino 54 – 117

Vallefoglia 66 – 114