Situazione in miglioramento su scala regionale ma Pesaro-Urbino, anche nelle ultime 24 ore, ha fatto registrare la metà dei nuovi positivi accertati in tutte le Marche: 86 su 176

PESARO URBINO – La pandemia continua a regredire nelle Marche ma non così tanto da far intravedere la tanto agognata zona bianca. L’appuntamento con il consueto monitoraggio del venerdì messo in campo dalla cabina di regia Ministero-Iss – il primo con i nuovi parametri decisi dal Governo, che sostituisce l’indice Rt basato sui casi sintomatici con quello ospedaliero – ha confermato per la nostra regione una classificazione complessiva di rischio basso, sia per quello che concerne la diminuzione del carico sui servizi sanitari, sia per la decrescita dei positivi settimanali, diminuiti rispetto al precedente report da 1.489 a 1.128 (-24%).



Un miglioramento però che vede le provincie muoversi a differenti velocità: Pesaro-Urbino anche nelle ultime 24 ore ha fatto registrare la metà dei nuovi positivi accertati in tutte le Marche (86 su 176), viaggia a una media di quasi 56 al giorno e ha un’incidenza settimanale di 110 casi per 100mila abitanti. Al momento Pesaro-Urbino è la quarta provincia italiana per numero di nuovi casi rapportati alla popolazione. La pandemia, anche se in ritirata continua a mietere vittime: ieri quattro pazienti tra gli 81 e i 92 anni, che portano il totale nelle Marche a 3.004.

A Fano calano i positivi negli ultimi 7 giorni, da 275 a 247; situazione analoga a Pesaro dove da 266 casi si è passati a 221. Frontino rimane l’unico comune della provincia ancora covid-free.

A seguire ecco la situazione aggiornata, Comune per Comune: il primo dato riguarda le persone attualmente in quarantena, il secondo gli effettivi positivi da Coronavirus.







Acqualagna 68 40

Apecchio 31 10

Belforte all’Isauro Inferiori a 5 Inferiori a 5

Borgo Pace Inferiori a 5 0

Cagli 50 16

Cantiano 5 Inferiori a 5

Carpegna 12 6

Cartoceto 95 28

Colli al Metauro 171 81

Fano 594 247

Fermignano 44 17

Fossombrone 120 50

Fratte Rosa 14 7

Frontino 0 0

Frontone 12 8

Gabicce Mare 37 13

Gradara 5 Inferiori a 5

Isola del Piano 5 Inferiori a 5

Lunano Inferiori a 5 Inferiori a 5

Macerata Feltria 8 Inferiori a 5

Mercatello sul Metauro Inferiori a 5 0

Mercatino Conca Inferiori a 5 Inferiori a 5

Mombaroccio 26 5

Mondavio 31 20

Mondolfo 104 50

Monte Cerignone 6 Inferiori a 5

Monte Grimano Terme 24 14

Monte Porzio 22 12

Montecalvo in Foglia 19 Inferiori a 5

Montecopiolo Inferiori a 5 Inferiori a 5

Montefelcino 25 10

Montelabbate 37 16

Peglio Inferiori a 5 Inferiori a 5

Pergola 17 8

Pesaro 546 221

Petriano 75 43

Piandimeleto 7 Inferiori a 5

Pietrarubbia Inferiori a 5 Inferiori a 5

Piobbico 14 6

San Costanzo 44 19

San Lorenzo in Campo 15 9

Sant’Angelo in Vado 23 9

Sant’Ippolito 12 7

Sassocorvaro Auditore 67 9

Sassofeltrio 6 Inferiori a 5

Serra Sant’Abbondio 5 0

Tavoleto 20 10

Tavullia 45 13

Terre Roveresche 38 22

Urbania 49 29

Urbino 81 38

Vallefoglia 124 48