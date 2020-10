Covid-19, nuovi casi di contagio negli istituti scolastici del Maceratese

Due gli studenti positivi in altrettanti istituti di Sarnano. A Montelupone il sindaco ha firmato un'ordinanza di sospensione delle attività scolastiche in due classi dell'elementare in attesa di verifiche relative all'emergenza pandemica

Nuovi casi di contagio nelle scuole della Provincia maceratese. Dopo l’ultimo caso di ieri registrato a Civitanova oggi ci sono altri due nuovi casi di studenti positivi al Covid-19 nella provincia maceratese, più esattamente a Sarnano.

Nel comune montano sono infatti risultati positivi uno studente dell’Ipsia e uno del Liceo Scientifico; in entrambe i casi i compagni di classe dei ragazzi si trovano in isolamento domiciliare in attesa del tampone e così anche gli insegnanti. L’Asur ha avviato tutte le indagini epidemiologiche e fatto scattare i protocolli del caso.

«A oggi i residenti positivi nel comune di Sarnano sono nove e 26 le persone in isolamento fiduciario – ha detto il sindaco Luca Piergentili -. Si raccomanda il massimo scrupolo nell’uso delle mascherine e, per quanto possibile, nell’osservanza del distanziamento interpersonale». Nel comune montano è stata anche chiusa la filiale dell’Ubi che si trova in piazza della Libertà e un agriturismo.

Situazione particolarmente attenzionata anche in due classi di Montelupone come ha comunicato lo stesso primo cittadino Rolando Pecora che ha firmato un’ordinanza che «dispone la sospensione delle lezioni scolastiche per le sole classi I B e IV B della nostra scuola elementare (Scuola primaria Madre Teresa di Calcutta)» per la giornata di oggi (venerdì 9 settembre).

«Questo consentirà l’effettuazione degli accertamenti volti a garantire la sicurezza di tutti i nostri scolari e l’effettuazione di tutte le misure di prevenzione – ha continuato il sindaco Pecora -. Ho ottenuto che tali accertamenti siano svolti con il massimo della rapidità e mi è stato assicurato che me ne verranno comunicati gli esiti nella stessa giornata di oggi. Comprendo che questo provvedimento potrà generare disagi nelle famiglie interessate. Tuttavia ritengo che la problematica che stiamo affrontando richieda atteggiamenti di massima prudenza. Qualora gli accertamenti risultassero negativi, le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì prossimo per le due classi interessate (I B e IVB). Diversamente, la Dirigente scolastica, con la quale abbiamo condiviso il percorso, valuterà le forme di didattica alternative possibili».

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che oggi, in Provincia di Macerata, ci sono altri 12 casi di persone positive al Covid-19.