Covid-19, miglioramenti nel pesarese ma non mancano le eccezioni: i dati comune per comune

Preoccupano alcuni comuni in controtendenza. Stazionari Fano e Pesaro; l’unico comune Covid-free, ovvero che può vantare il doppio zero sia alla voce "quarantena" che "positivi", è Frontino

PESARO – Continua ad abbassarsi la curva pandemica, ma non mancano le eccezioni che obbligano comunque a tenere alta l’attenzione, come rammentato negli ultimi giorni dalle autorità che, proprio al fine di contrastare comportamenti lassisti e superficiali, continuano ad effettuare controlli ed emettere verbali per il mancato rispetto delle norme anti-Covid19 (oltre 100 nell’ultimo weekend).



Tra i comuni che più preoccupano c’è quello di Fossombrone. È stato lo stesso primo cittadino Gabriele Bonci ad esprimere le proprie preoccupazioni negli ultimi giorni: «I dati di oggi sono ancora in rialzo, e la cosa comincia davvero ad essere preoccupante, anche per le possibili restrizioni mirate che la Regione potrebbe adottare nei confronti di quei comuni con incremento anomalo dei casi. Praticamente siamo tornati ai livelli dei primi giorni di marzo, poi era iniziato un calo proseguito grosso modo fino a Pasqua, ma da lì in avanti un continuo aumento tutt’altro che rassicurante».



Stazionaria Fano dove, in sette giorni, sono aumentate le persone in quarantena, ma sono diminuite quelle positive. Discorso inverso per Pesaro dove sono diminuite le persone in quarantena (da 786 a 752) ma sono aumentati i positivi (da 382 a 391). L’unico Comune Covid-free, ovvero che può vantare il doppio zero sia alla voce ‘quarantena’ che ‘positivi’, è Frontino. Migliorano Vallefoglia e Montelabbate che potrebbero anticipare il passaggio dall’arancio rinforzato al giallo prima della data prevista del 4 maggio.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato anche oggi i dati riguardanti le ultime 24 ore: i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 308 di cui 95 nella provincia di Pesaro-Urbino, ancora maglia nera su scala regionale (74 in provincia di Macerata, 44 in provincia di Ancona, 24 in provincia di Fermo, 59 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori regione).

A seguire ecco la situazione aggiornata, comune per comune: il primo dato riguarda le persone attualmente in quarantena, il secondo gli effettivi positivi da Coronavirus (a questo link i dati della settimana precedente per un raffronto):

Acqualagna 101 41

Apecchio 11 7

Belforte all’Isauro Inferiori a 5 Inferiori a 5

Borgo Pace Inferiori a 5 Inferiori a 5

Cagli 119 45

Cantiano 5 Inferiori a 5

Carpegna 30 10

Cartoceto 53 25

Colli al Metauro 130 67

Fano 465 238

Fermignano 49 29

Fossombrone 102 47

Fratte Rosa 12 7

Frontino 0 0

Frontone 10 Inferiori a 5

Gabicce Mare 43 24

Gradara 25 14

Isola del Piano Inferiori a 5 Inferiori a 5

Lunano 10 9

Macerata Feltria 26 13

Mercatello sul Metauro 13 9

Mercatino Conca 7 Inferiori a 5

Mombaroccio 10 Inferiori a 5

Mondavio 20 18

Mondolfo 77 44

Monte Cerignone 18 Inferiori a 5

Monte Grimano Terme 28 14

Monte Porzio 31 15

Montecalvo in Foglia 20 12

Montecopiolo 8 Inferiori a 5

Montefelcino 19 6

Montelabbate 80 45

Peglio Inferiori a 5 Inferiori a 5

Pergola 26 12

Pesaro 752 391

Petriano 49 24

Piandimeleto 30 18

Pietrarubbia 7 Inferiori a 5

Piobbico 9 Inferiori a 5

San Costanzo 18 9

San Lorenzo in Campo 21 10

Sant’Angelo in Vado 34 16

Sant’Ippolito 7 Inferiori a 5

Sassocorvaro Auditore 23 15

Sassofeltrio 8 5

Serra Sant’Abbondio 6 0

Tavoleto Inferiori a 5 0

Tavullia 87 51

Terre Roveresche 21 13

Urbania 36 21

Urbino 204 88

Vallefoglia 220 100