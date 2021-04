PESARO – Migliora l’andamento pandemico su scala regionale ma il sentore è che la strada sia ancora lunga. La curva dei contagi, dopo il picco della terza ondata raggiunto a metà marzo, comincia a flettere verso il basso: l’indice Rt delle Marche passa da 1,15 della scorsa settimana a 1,04.

I tenui miglioramenti non hanno avuto però un impatto significativo sui ricoveri ospedalieri e sulla terapia intensiva. Secondo l’Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari, i posti letto in terapia intensiva sono occupati al 57% e quelli in area non critica al 59%. In calo l’incidenza dei casi positivi che è scesa a 230 su 100mila abitanti.



Nelle ultime 24 ore, per quello che concerne la Provincia di Pesaro-Urbino, è stato registrato un bollettino molto amaro; sette le persone scomparse: una 73enne, un 80enne e un 75enne di Fano, oltre ad un 83enne di Mondolfo, un 68enne e una 76enne di Pesaro e un 82enne di Sassocorvaro Auditore.



A seguire ecco la situazione aggiornata, Comune per Comune: il primo dato riguarda le persone attualmente in quarantena, il secondo gli effettivi positivi da Coronavirus (a questo link i dati della settimana precedente per un raffronto):

Acqualagna 61 39

Apecchio 30 18

Belforte all’Isauro 14 12

Borgo Pace Inferiori a 5

Cagli 77 44

Cantiano 47 40

Carpegna 39 26

Cartoceto 61 41

Colli al Metauro 120 83

Fano 573 361

Fermignano 102 62

Fossombrone 42 32

Fratte Rosa 23 10

Frontino 8 Inferiori a 5

Frontone 14 14

Gabicce Mare 62 41

Gradara 65 45

Isola del Piano 10 6

Lunano 13 11

Macerata Feltria 37 23

Mercatello sul Metauro 43 30

Mercatino Conca 13 6

Mombaroccio 10 8

Mondavio 64 43

Mondolfo 134 89

Monte Cerignone Inferiori a 5 Inferiori a 5

Monte Grimano Terme 33 19

Monte Porzio 35 27

Montecalvo in Foglia 41 28

Monteciccardo 0 0

Montecopiolo 10 8

Montefelcino 35 23

Montelabbate 62 38

Peglio 6 Inferiori a 5

Pergola 33 19

Pesaro 990 624

Petriano 28 19

Piandimeleto 37 22

Pietrarubbia 6 5

Piobbico 28 16

San Costanzo 50 29

San Lorenzo in Campo 23 19

Sant’Angelo in Vado 54 45

Sant’Ippolito Inferiori a 5 Inferiori a 5

Sassocorvaro Auditore 49 29

Sassofeltrio 16 14

Serra Sant’Abbondio Inferiori a 5 Inferiori a 5

Tavoleto 10 11

Tavullia 100 56

Terre Roveresche 60 42

Urbania 122 93

Urbino 169 104

Vallefoglia 150 84