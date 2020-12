Cosa pensano i fanesi dell’attuale Dpcm di Natale: il sondaggio

Mentre a Palazzo Chigi si parla di ulteriori giri di vita per quello che concerne le regole per il contenimento della diffusione pandemica, noi di CentroPagina abbiamo chiesto cosa pensano i fanesi del Dpcm di Natale attualmente in vigore. Tramite un sondaggio sui social network, a cui hanno preso parte 60 utenti, abbiamo cercato di capire quale è la percezione dei fanesi in merito alle restrizioni imposte dal governo in questo particolare periodo dell’anno.

Sondaggio sul Dpcm di Natale

Il 51,6 % ha detto di essere d’accordo con le scelte del Governo e reputa i sacrifici richiesti giusti ed equi al fine di contrastare la diffusione del Covid-19. Il 30% non ritiene invece le restrizioni consone in quanto non terrebbero conto delle situazioni specifiche, andando a penalizzare soprattutto i piccoli comuni: a finire sul banco degli imputati il fatto che comuni anche molto piccoli siano stati equiparati per restrizioni a città e capoluoghi dove le realtà sono totalmente diverse.

La percentuale restante ha dato risposte molto più specifiche e non risulta inquadrabile tra i favorevoli o contrari. Solo il 3,3% ritiene che le regole siano troppo blande e non siano funzionali allo scopo. Questa ultima porzione di cittadini potrebbe essere ben presto accontentata: dalle indiscrezioni che trapelano, entro 48 ore, il Governo potrebbe optare per una grande zona rossa su tutto il Paese.