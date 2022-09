Cosa fare nelle Marche dal 4 all’11 settembre? Gli eventi della settimana tra tradizione e novità

ANCONA- Cosa fare nelle Marche la settimana dal 4 all’11 settembre? Ecco gli eventi da non perdere. Si parte da Ancona questo pomeriggio (domenica 4 settembre) con la tradizionale Festa del Mare che quest’anno presenta una novità: la Notte Blu. Prima la processione in mare alle 18, poi la festa si sposta in centro con un concerto sotto le stelle, aperitivi e menu a tema, artisti di strada, visite in Pinacoteca e la presentazione di un libro in piazza del Papa. Alle 23 il gran finale con gli spettacolari fuochi d’artificio al Porto Antico. Inoltre, dall’8 all’11 settembre, alla Mole torna “La mia Generazione Festival” con incontri e concerti: ogni sera un headliner di grande livello dividerà il palco con giovani talentuosi. Venerdì 9 settembre a Numana appuntamento in P.zza del Santuario alle 21:30 con PERFORMart, l’evento per grandi e piccini dedicato alle arti performative: circo contemporaneo, giocoleria, teatro di strada, clownerie. Dopo Achille Lauro, Osimo è pronta ad ospitare sabato 10 settembre la signora del rock italiano, Gianna Nannini, in giro per l’Italia per il suo tour estivo. Il concerto, unica tappa marchigiana, è in programma alle 21:30 in Piazza Boccolino. Per gli osimani costo del biglietto scontato.

Spostandoci in provincia di Pesaro e Urbino, dal 9 all’11 settembre a Fano torna il Brodetto Fest, giunto alla XX edizione. La kermesse celebra la tradizionale e famosa zuppa di pesce con la cucina di grandi chef, degustazioni e talk show insieme a star della tv: Gianmarco Tognazzi, Alessandro Cecchi Paone, Federico Quaranta e Vinicio Marchioni. A Pergola il 9 e il 10 settembre c’è Blooming, il festival dedicato alla promozione delle espressioni artistiche di ricerca nel campo della cultura digitale, della musica e delle arti elettroniche. La manifestazione ospiterà artisti e studi creativi internazionali con installazioni, videoproiezioni e performance in location uniche del centro storico, valorizzando il patrimonio storico e architettonico della città. Inoltre, dal 10 al 12 settembre il lungomare di Pesaro sarà animato della tradizionale Fiera di San Nicola con bancarelle di varie categorie merceologiche e prodotti enogastronomici regionali. Non mancheranno poi momenti di animazione per adulti e bambini.

Scendendo in provincia di Macerata, doppio appuntamento con la musica a Monte San Giusto con i concerti di Dolcenera, mercoledì 7 settembre, e Riccardo Fogli, giovedì 8 settembre, in Piazza Aldo Moro alle ore 22. L’ingresso è gratuito. A Sarnano il 10 e l’11 settembre spazio al gusto con la Sagra del Ciauscolo e del salame spalmabile. Le vie del centro storico si trasformeranno in un percorso di degustazione con i produttori locali, ci saranno anche truck del cibo di strada, un’area cocktail con drink e distillati del territorio e il mercatino di Piazza Artigiana con produzioni locali. In programma anche performance di musica e folklore della tradizione marchigiana. Inoltre, sarà possibile conoscere il centro storico con passeggiate guidate gratuite ed esplorare l’itinerario della Via delle Cascate Perdute. Sabato 10 settembre alle ore 16 a Monte Moscosi (Apiro/Poggio San Vicino) ultimo concerto di RisorgiMarche 2022 con l’incredibile esibizione di Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano, baritono) e Natalio Mangalavite (piano, tastiere, voce).

In provincia di Fermo, lunedì 5 settembre a Petritoli incontro con lo psichiatra Paolo Crepet (inizialmente previsto il 29 luglio) nell’ambito della rassegna “Non a voce sola”. La serata dedicata a “Il metodo Crepet” si terrà presso la Chiesa di Sant’Anatolia alle 21:15. A Servigliano, risate a crepapelle con lo show del comico romano Maurizio Battista in “Tutti contro tutti”, in programma venerdì 9 settembre alle ore 21:15 in Piazza Roma.

Baguettes, croissants, macarons, crêpes, formaggi, biscotti, vini, cioccolatini e molto altro. Fino al 5 settembre al Mercatino Regionale Francese di San Benedetto del Tronto è possibile trovare prelibatezze e prodotti d’artigiano d’oltralpe, come lavanda e saponi. Appuntamento in Viale Buozzi dalle 17 alle 23. A Spinetoli, sempre in provincia di Ascoli Piceno, sabato 10 settembre alle 20:30 andrà in scena La Festa dell’Uva con la sfilata dei carri allegorici che, allestiti per l’occasione, raccontano la vita rurale dei primi ‘900. Non mancheranno musica popolare, stand gastronomici, folklore e tradizione.