Coronavirus: tanti tamponi positivi a Fabriano, Sassoferrato e Cerreto

FABRIANO – Nuova impennata di positivi al Coronavirus a Fabriano, ben 38. A compensazione, 29 guarigioni ufficiali certificate. Cinque tamponi positivi anche a Sassoferrato e altrettanti a Cerreto D’Esi. Stabili i numeri per Genga. Mentre a Serra San Quirico si festeggia per molti serrani che sono riusciti ad avere la meglio sul Covid-19. In crescita, infine, le quarantene in tutto l’Ambito 10.

A Fabriano, dopo giorni di quiete, purtroppo non mancano i nuovi tamponi positivi al Coronavirus, un numero importante, ben 38 fabrianesi contagiati dal Covid-19, 29 invece le persone che sono riuscite a sconfiggere la malattia. I numeri dall’inizio della pandemia sono 561 casi: 354 attualmente positivi, 182 guariti e, purtroppo, 25 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario, inclusi i positivi, ci sono 615 fabrianesi, ben oltre la soglia del 2% dell’intera popolazione residente. Sono 7 le persone attualmente nell’area grigia, che somiglia sempre più a una “covideria”, dell’ospedale Engles Profili in attesa di essere trasferite, si spera, in strutture ospedaliere Covid.

A Sassoferrato, cinque tamponi positivi al Coronavirus e una sola guarigione. I numeri dall’inizio della pandemia sono 81 i casi di Covid-19: 33 attualmente positivi, 45 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 66 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario.

Crescono di cinque unità anche i positivi a Cerreto D’Esi, ma ci sono anche tre cerretesi guariti. Dall’inizio della pandemia sono 35 i casi di Covid-19 registrati: 22 attualmente positivi, 12 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 34.

Stabili i numeri a Genga, dall’inizio della pandemia sono 20 casi complessivi, di cui 10 gli attualmente positivi, 9 guariti e, purtroppo, un decesso. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 26. A Serra San Quirico, oltre dieci guarigioni. I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 38 casi complessivi: 23 gli attualmente positivi, 14 guariti e un decesso. Sono 61 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.

I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene si avvicinano alla soglia delle 800 persone, inclusi gli attualmente positivi.