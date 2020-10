Coronavirus: tamponi positivi e guarigioni a Fabriano, Genga, Sassoferrato e Cerreto

FABRIANO – Tornano ad aggiornarsi i numeri legati al Coronavirus nei cinque Comuni dell’Ambito 10: un positivo e un guarito a Fabriano; altri due positivi a Genga; un positivo e un guarito a Sassoferrato; un guarito a Cerreto D’Esi; Serra San Quirico continua a confermarsi come l’unica municipalità del territorio Covid-free. «Portate sempre con voi la mascherina e indossatela all’aperto non appena vi sia il rischio di assembramenti», ripetono in coro i Sindaci del comprensorio fabrianese. Tornano a salire i numeri di coloro che si trovano in quarantena e/o isolamento fiduciario.

Da molte settimane, ormai, non passa giorno senza che l’emergenza Coronavirus non coinvolga anche i Comuni dell’Ambito 10. A Fabriano, si è registrato un nuovo caso di positività al Covid-19, ma anche una persona che è riuscita a sconfiggerlo, guarendo ufficialmente. I numeri dall’inizio della pandemia sono 119 casi: 15 attualmente positivi, 97 guariti e, purtroppo, sette decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario si attestano su circa 80 persone in queste condizioni.

Questa nuova fase della pandemia sembra coinvolgere in modo più serrato anche Genga. In pochi giorni, infatti, i casi di positività al Coronavirus sono stati, complessivamente, tre. Mentre in tutto il periodo della Fase 1, solo un contagiato. Dall’inizio della pandemia, dunque, a Genga si sono registrati 4 casi: tre attualmente positivi e un guarito. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono circa 20.

Si muovono i numeri anche a Sassoferrato con la notizia di un nuovo caso di positività al Covid-19 e un guarito. Dall’inizio della pandemia nella città sentinate sono 55 i casi di Covid-19: 6 attualmente positivi, 46 guariti e 3 decessi. A questi si aggiungono 15 persone in quarantena e/o isolamento fiduciario.

A Cerreto D’Esi, invece, si festeggia solamente per l’avvenuta guarigione di uno dei contagiati delle scorse settimane. Dall’inizio della pandemia sono 8 i casi di Covid-19: 2 attualmente positivi, 5 guariti e un decesso. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono circa una decina. Infine Serra San Quirico, nessun caso positivo al Coronavirus, anche se, complessivamente, sono circa una ventina le persone rientrate dall’estero che si trovano in isolamento fiduciario. I numeri complessivi per i Comuni dell’Ambito 10 per isolamenti fiduciari e/o quarantene si attestato intorno alle 150 persone.