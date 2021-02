Coronavirus, Sassoferrato: oltre 690 gli studenti in Dad. Chiusi i parchi e i giardini

Greci firma un'ordinanza per la chiusura di tutti i parchi e i giardini pubblici fino al 14 febbraio. A Fabriano sono arrivati gli esiti dei tamponi molecolari per i sacerdoti e personale della casa del clero in quarantena: 5 casi di positività

SASSOFERRATO – Didattica a distanza per oltre 690 studenti dell’istituto comprensivo di Sassoferrato e Genga. Questa la decisione presa di comune accordo dall’amministrazione comunale della città sentinate e dall’ufficio Igiene e Prevenzione dell’Area Vasta 2. Una scelta importante che segue il preoccupante andamento della pandemia a Sassoferrato, con gli attualmente positivi che nel giro di una settimana sono raddoppiati e che porta, inoltre, alla chiusura immediata di tutti i parchi e i giardini pubblici da oggi, 9 febbraio, e fino a domenica 14 febbraio compresa. «Serva da monito a tutta la cittadinanza», il commento del sindaco Maurizio Greci.

Raddoppiano gli attualmente positivi al Coronavirus a Sassoferrato. E si decide di fermare la didattica in presenza nel locale istituto scolastico comprensivo frequentato da 694 studenti sia della città sentinate che della vicina Genga. Un provvedimento che vale fino al prossimo 22 febbraio compreso.

Negli ultimi sette giorni, sono stati registrati a Sassoferrato 33 tamponi positivi in più. I casi dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono 208: 64 attualmente positivi, 138 guariti e 6 decessi. A questi si aggiungono 208 persone sottoposte a quarantena fiduciaria.

«In considerazione del progressivo aumento dei casi di positività sul territorio, il competente Ufficio Igiene e Prevenzione ha dato indicazioni di sospendere le lezioni in presenza in tutto l’Istituto comprensivo Statale di Sassoferrato e Genga. Sono consapevole delle difficoltà che questo provvedimento comporterà per molte famiglie, ma è necessario. Questa decisione deve servire come monito per tutta la cittadinanza affinché si osservino scrupolosamente tutte le norme per arginare la pandemia», precisa il sindaco Greci.

Naturalmente si è proceduto alla sanificazione delle aule, degli ambienti di servizio, delle palestre e dei refettori. A testimonianza dalla forte preoccupazione, il Primo cittadino ha firmato oggi un’ordinanza per la chiusura immediata di tutti i parchi e i giardini pubblici, fino a domenica 14 febbraio compresa.

Passando a Fabriano, invece, sono arrivati gli esiti dei tamponi molecolari per i sacerdoti e personale della casa del clero in quarantena. Ebbene, ci sono stati altri 5 casi di positività, mentre 8 sono stati i tamponi negativi.