Coronavirus, sanificazione degli uffici comunali a Montegranaro

MONTEGRANARO – Sanificazione di tutti gli uffici comunale a Montegranaro. La decisione è stata presa dal primo cittadino Ediana Mancini in base a quanto comunicato nella mattinata di ieri (3 marzo) in relazione a un suo parente, il padre, che ha contratto il Coronavirus dopo un ricovero a Torrette per un incidente domestico.

Il sindaco Mancini, dato che suo padre, 86enne, era stato assistito dai familiari più stretti durante i giorni di ricovero, aveva comunicato che la sua famiglia aveva deciso di mettersi in auto quarantena, con isolamento domiciliare e sotto la diretta sorveglianza dell’Asur, a scopo precauzione.

Il sindaco di Montegranaro Ediana Mancini

«Pur duramente provata da questa situazione che io e i miei cari stiamo vivendo, ritengo che il Sindaco abbia il dovere di tenere informati i propri cittadini» aveva spiegato la Mancini.

Nella serata di ieri sono state concluse le operazioni di sanificazione con ozono di tutti gli uffici comunali veregrensi. Inoltre anche Montegranaro è ovviamente interessata dall’ordinanza firmata ieri sera dal governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli che dispone l’interruzione delle attività scolastico e di ogni tipo di manifestazione pubblica.