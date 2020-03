Alla trasmissione di Rai3 la testimonianza di chi lavora in trincea, Silvia Giulianelli: «Hanno paura, non sanno se si risveglieranno»

PESARO – Ha fatto il giro del web l’intervista rilasciata dalla infermiera pesarese Silvia Giulianelli, infermiera Ospedale San Salvatore, alla trasmissione Agorà.

Parole fortissime, il racconto di chi è in trincea. «Hanno paura, li addormentiamo e non sanno se si sveglieranno mai. Non è spiegabile. I pazienti sanno perchè sono lì, capiscono quanto è grave. I pazienti continuano ad arrivare, non sono tutti anziani. È capitato che gli abbiamo fatto fare l’ultima chiamata prima di addormentarli».