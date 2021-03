Coronavirus, preoccupano i numeri di positivi di Cerreto e Fabriano

FABRIANO – Preoccupa Cerreto D’Esi per il continuo innalzamento dei numeri dei nuovi positivi al Coronavirus. Anche a Fabriano si tiene alta la guardia per un nuovo incremento. Situazione che sta andando verso una sostanziale normalizzazione a Sassoferrato e Serra San Quirico. A Genga, infine, qualche nuovo accenno di positività per ora sotto controllo. Questa in estrema sintesi la situazione che si registra nei cinque Comuni dell’Ambito 10 in merito alla crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.

A Fabriano, negli ultimi giorni, altri 30 tamponi positivi. I numeri dall’inizio della pandemia sono 1.824 casi accertati: 400 attualmente positivi, 1.376 guariti e, purtroppo, 50 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 688 fabrianesi. Un aumento improvviso dopo che si erano, invece, registrati giorni di calma, a questo punto, apparente. All’ospedale Engles Profili ci sono 7 persone attualmente ricoverate nei posti letto approntati nel nuovo reparto Covid+ a bassa intensità aperto nei locali dell’ex Hospice. Il sindaco, Gabriele Santarelli, proroga la chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici fino al 5 aprile prossimo compreso.

A Sassoferrato si conferma la discesa, con nove guarigioni in più. Dall’inizio della pandemia di Covid-19 nella città sentinate sono 450: 102 attualmente positivi, 341 guariti e 7 decessi. A questi si aggiungono 182 persone sottoposte a quarantena fiduciaria.

Preoccupa molto ciò che sta accadendo a Cerreto D’Esi dove, nel giro di pochi giorni, sono state isolate le varianti inglese e brasiliana, e i nuovi positivi sono schizzati alle stelle, altri 16 negli ultimi giorni. Dall’inizio della pandemia sono 208 i casi di Coronavirus registrati: 92 attualmente positivi, 112 guariti e 4 decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 127.

A Genga, dopo giorni di sole guarigioni, due nuovi tamponi positivi al Coronavirus. Dall’inizio della pandemia sono 95 casi complessivi, di cui 14 gli attualmente positivi, 76 guariti e, purtroppo, 5 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 26.

A Serra San Quirico, i numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 162 casi complessivi: 39 gli attualmente positivi, 121 guariti e due vittime. Sono 84 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.