Coronavirus, a Osimo la sperimentazione di nuovi tamponi

OSIMO – Mascherine, respiratori meccanici e più tamponi possibili. Il Sistema sanitario chiede aiuto per affrontare l’emergenza Coronavirus. A Osimo il sindaco Simone Pugnaloni, attraverso l’azienda Tj Point, donerà alla casa di riposo Grimani Buttari 10 test Covid-19.

Si tratta per il momento di un iter avviato «a titolo sperimentale, su base volontaria e privo di valore medico legale – precisa il primo cittadino –. Confronteremo i dati con il classico tampone e se i risultati saranno positivi l’azienda è disponibile in parte a donare ed in parte a prezzo politico ad effettuare una fornitura per tutta la città. La sperimentazione potrebbe essere utile per il personale sanitario, forze armate, vigili del fuoco, pubbliche assistenze, vigili urbani, decisori pubblici, nonché tutte le persone affette da sindrome influenzale non distinguibile da Covid 19. Un ringraziamento personale al dottor Sampaolo, referente di zona dei medici di medicina generale che mi ha offerto una consulenza gratuita per capire le ragioni della scelta che stavo per fare in favore della nostra città».

Intanto anche a Castelfidardo il sindaco Ascani chiede più tamponi e mascherine possibili: «Sto cercando di sopperire alla mancanza di dispositivi – spiega il sindaco di Castelfidardo – assieme alla Polizia locale, la Protezione Civile e i Servizi sociali, a cui va un immenso grazie. Una volta trovati, se necesario, li porteremo con le nostre mani nelle strutture sanitarie e a chi si trova in quarantena».

Due aziende del territorio, la Confezioni Europa e la Scataglini Tessuti, hanno riconvertito in parte la propria attività per la produzione di mascherine. Una volta ottenuta apposita certificazione da parte degli organi competenti potranno distribuirle alle struttura sanitarie della zona.