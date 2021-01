Coronavirus, nuova impennata a Sassoferrato: ancora classi in quarantena

FABRIANO – Improvvisa impennata di attualmente positivi al Coronavirus a Sassoferrato. Mentre crescono ancora le classi in quarantena. Per il resto, il Covid-19 si conferma come nemico subdolo pronto ad aggredire tutti coloro che, anche solo per un istante abbassino la guardia. «Continuate a tenere alta la tensione», la forte raccomandazione da parte dei sindaci dei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Genga, Cerreto D’Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico.

A Fabriano, negli ultimi giorni si sono registrati altre dodici guarigioni. I numeri dall’inizio della pandemia sono 1.205 casi accertati: 198 attualmente positivi, 971 guariti e, purtroppo, 37 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 516 fabrianesi, in leggero aumento a causa di una positività riscontrata che coinvolge la scuola di Santa Maria, tre sezioni, che è stata sanificata e rimarrà chiusa fino al prossimo 5 febbraio rispetto a inizio settimana. Ad oggi le classi di scuole della città della carta costrette al regime della quarantena e/o isolamento fiduciario sono, oltre a Santa Maria: tre delle scuole medie, una delle elementari, due dell’infanzia. Per completare il quadro, all’ospedale Engles Profili ci sono 2 persone attualmente ricoverate nei posti letto approntati nell’area grigia. In attesa, si spera presto, che possano essere trasferiti in strutture ospedaliere Covid.

Si aggrava la situazione a Sassoferrato dove quasi raddoppiano i numeri degli attualmente positivi al Coronavirus e delle quarantene. I casi dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono 171: 41 attualmente positivi, 124 guariti e 6 decessi. A questi si aggiungono 97 persone sottoposte a quarantena fiduciaria. A spiegare questa situazione, il sindaco Maurizio Greci. «Abbiamo una classe in quarantena alla Rodari e molti casi sparsi di positività, non un focolaio unico. Stiamo cercando di ricostruire tutta la catena sanitaria. In considerazione dei dati odierni, che denotano un sensibile aumento dei casi registrati sul territorio comunale, invito tutta la cittadinanza a un più severo e rigoroso rispetto delle normative vigenti per la tutela propria e di tutta la comunità. Non possono, infatti, ritenersi ammissibili comportamenti non osservanti delle prescrizioni in essere, in particolare relativamente a distanziamento, utilizzo obbligatorio delle mascherine e divieti di assembramento. Al riguardo, ricordo che tutti i trasgressori saranno puniti secondo quanto previsto dalle normative vigenti».

Tornando ai numeri, a Cerreto D’Esi situazione stabile. Dall’inizio della pandemia sono 108 i casi di Coronavirus registrati: 16 attualmente positivi, 90 guariti e due decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 26.

A Genga un nuovo caso di positività al Covid-19. Dall’inizio della pandemia sono 61 casi complessivi, di cui 7 gli attualmente positivi, 49 guariti e, purtroppo, 5 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 15.

A Serra San Quirico, infine, si registrano negli ultimi giorni due guarigioni, ma anche un leggero incremento delle quarantene.

I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 105 casi complessivi: 15 gli attualmente positivi, 88 guariti e due vittime. Sono 41 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.