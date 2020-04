Coronavirus, maxi terapia intensiva a Civitanova: al via i lavori. Atteso l’arrivo di Bertolaso

CIVITANOVA – Al via i lavori alla Fiera di Civitanova per il progetto della maxi terapia intensiva con 90 posti letto che servirà a far fronte all’emergenza sanitaria relativa al Covid-19; domani atteso l’arrivo nel cantiere di Guido Bertolaso.

Lo staff tecnico del Corpo di Soccorso dell’Ordine di Malta e il team di Guido Bertolaso in questi giorni hanno effettuato tutti i sopralluoghi per dare il via effettivo ai lavori del progetto. Un progetto che ha ricevuto però anche moltissime critiche proprio in merito alla sua utilità in un momento in cui gli ingressi nelle terapia intensive, come comunica giornalmente il Gores, sono in calo e in cui diminuiscono anche i contagi.

«Ho visitato oggi la Fiera e i lavori stanno procedendo – ha spiegato il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica -. C’è molto movimento e al momento è stato transennato e perimetrato l’accesso per non far entrare nessuno. Stanno lavorando tutti sodo e domani mattina i tecnici inizieranno con la pavimentazione per poi proseguire con il resto».

Attesa domani per l’arrivo di Guido Bertolaso, dimesso alcuni giorni fa dal San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus e, ora, guarito. Bertolaso, insieme al presidente della Regione Luca Ceriscioli e al sindaco Ciarapica, effettuerà un sopralluogo alla Fiera della città costiera.

Il progetto, da 12 milioni di euro, ha subito alcuni rallentamenti anche a causa della burocrazia e dovrebbe essere ultimato nel giro di 15 giorni (fine aprile) in modo da consegnare alla città, e all’intera regione Marche, 90 posti letto di terapia intensiva per far fronte all’emergenza.