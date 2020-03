Coronavirus, 6 mila mascherine in dono a Corinaldo e Trecastelli

CORINALDO – Sono state consegnate ieri ai sindaci dei comuni di Corinaldo e Trecastelli 6 mila mascherine filtranti prodotte dall’azienda Ethica di Trecastelli, in collaborazione con l’azienda Fiorini International. Un dono che l’imprenditore e titolare dell’impresa, Giuseppe Bacchiocchi, ha voluto destinato alle due comunità, durante l’emergenza Coronavirus.

«La rete della solidarietà è un motore che non si spegne mai – sottolinea il primo cittadino di Corinaldo, Matteo Principi -. Anzi, è proprio in queste situazioni che riscopriamo quanto sia vitale per le nostre comunità. Un ringraziamento sincero va a Giuseppe e a tutta la sua squadra in Ethica, insieme all’impresa Fiorini International, per questo dono, segno tangibile del valore profondo della comunità.

I dispositivi saranno consegnati in maniera progressiva nel prossimi giorni. Per urgenze il comune di Corinaldo ha messo a disposizione il numero 071 67160. Ad ogni famiglia sarà distribuito un kit contenente 1/2 mascherine. La distribuzione è gratuita».