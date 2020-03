Coronavirus, il decreto in bozza: chiusa Pesaro-Urbino e altre province. Spostamenti bloccati

PESARO – Verso misure drastiche per evitare la diffusione del Coronavirus. È ancora in bozza il nuovo decreto del governo che prevede misure di contenimento importanti: chiusa la Lombardia e ad altre 11 province tra cui Pesaro e Urbino. Spostamenti bloccati in entrata e uscita, permessi solo in caso di emergenza. Chiuse palestre, piscine e centri benessere, musei, centri culturali e centri commerciali aperti solo dal lunedì al venerdì.

Nell’articolo 1 della bozza del nuovo decreto del governo, che dovrebbe essere varato questa sera, compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci commenta: «Pare che la Protezione Civile e il Ministero della Salute stiano ridefinendo i criteri di contenimento per il coronavirus, inasprendo le misure per 11 province italiane in più.

Pare ci siano anche Rimini e Pesaro/Urbino a finire in zona non Rossa ma di ulteriore contenimento (o qualcosa di simile). Ora abbiamo informazioni parziali. Teniamo botta – dice con una tipica espressione pesarese – Forza Pesaro, usciremo anche da questa situazione. Se verrà ritenuto fondamentale, faremo tutto ciò che serve per sconfiggere il virus e ripartire».