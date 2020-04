Coronavirus: Falconara e Camerano distribuiscono una mascherina per famiglia

FALCONARA- È iniziata oggi, sabato 4 aprile, la distribuzione delle mascherine a Falconara, una per famiglia. Il Comune è riuscito ad acquistare 11 mila protezioni grazie ai fondi messi a disposizione da Fileni, da Sea, dal sindaco Signorini, dal presidente del Consiglio e assessori. Si tratta di mascherine realizzate con una particolare microfibra, molto morbida, che può essere lavata e quindi riutilizzata. Sono state prodotte da un’azienda di Osimo che ha riconvertito la propria produzione in questo periodo di emergenza sanitaria.

«Il Comune vuole rispondere a una delle principali esigenze dei falconaresi che in questi giorni mi hanno contattato anche personalmente per segnalare la difficoltà nel trovare in farmacia i dispositivi protettivi – spiega il sindaco Stefania Signorini-. L’amministrazione comunale ha acquistato le mascherine, prodotte per uso privato e non professionale, grazie alla collaborazione con gli sponsor, che hanno offerto un contributo economico per finanziare il progetto».

Per essere santificate, le mascherine dopo il lavaggio dovranno essere asciugate per circa mezz’ora ad alta temperatura. Potranno essere indossate per andare e a fare la spesa, in farmacia o negli uffici che erogano servizi essenziali. A consegnare casa per casa il dispositivo di protezione, il personale di Marche Multiservizi e i volontari del gruppo di Protezione civile di Falconara che lasceranno le mascherine nelle cassette della posta.

Le mascherine distribuite a Camerano

Anche a Camerano è iniziata oggi la distribuzione gratuita delle mascherine, una per ogni famiglia del paese. Anche in questo caso, il dispositivo ad uso personale è lavabile. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, la Croce Gialla e i volontari metteranno la mascherina all’interno della cassetta della posta e avviseranno dell’avvenuta consegna, suonando una sola volta il campanello. Questa iniziativa è stata possibile grazie alla ditta Giorgio Grati Spa che si è offerta di realizzare le mascherine e grazie al contributo della Banca Di Credito Cooperativo Di Filottrano E Camerano.