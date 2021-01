Coronavirus, Fabriano: partito lo screening ma i casi di positività aumentano

All'ospedale Engles Profili salgono a sette le persone ricoverate nei posti letto del Pronto soccorso, in attesa che possano essere trasferite in strutture ospedaliere

FABRIANO – Tende sempre più a peggiorare il quadro della pandemia da Coronavirus nei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Genga, Cerreto D’Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico, seppur con un tasso fra tamponi effettuati e positivi che si conferma attorno al 30% secondo i dati forniti dal servizio ISP Malattie Infettive Fabriano. Ma sono circa 180 i tamponi positivi riscontrati nel periodo fra il 3 e il 10 gennaio.

Intanto, è ufficialmente partito lo screening organizzato dalla Regione Marche che da oggi, 11 gennaio, e fino al prossimo 13 gennaio, prevede la tappa nel territorio, esattamente al PalaGuerrieri. Sono interessati i residenti dei comuni di Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi, Serra San Quirico e Mergo. I primi risultati si conosceranno domani, ma sono già oltre 1.500 i tamponi effettuati nel primo giorno

A Fabriano, in questi ultimi sette giorni, si sono registrati 139 nuovi contagi. I numeri dall’inizio della pandemia sono 1.037 casi accertati: 271 attualmente positivi, 733 guariti e, purtroppo, 33 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 471 fabrianesi. Tutti gli indicatori sono, dunque, in salita. All’ospedale Engles Profili salgono a sette le persone attualmente ricoverate nei posti letto approntati al Pronto soccorso. In attesa, si spera presto, che possano essere trasferiti in strutture ospedaliere Covid+, visto che almeno sulla carta il nosocomio della città della carta dovrebbe essere Covid negativo

Tornando ai numeri, 12 tamponi positivi in più a Sassoferrato, i casi dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono 143: 31 attualmente positivi, 108 guariti e 4 decessi. A questi si aggiungono 32 persone sottoposte a quarantena fiduciaria.

Indicatori in salita anche a Cerreto D’Esi, con 19 nuovi positivi al Coronavirus nell’ultima settimana. Dall’inizio della pandemia sono 103 i casi di Coronavirus registrati: 35 attualmente positivi, 66 guariti e due decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 41.

Tornano a salire anche i nuovi positivi a Genga, più 6 persone contagiate dal Covid-19. Dall’inizio della pandemia sono 53 casi complessivi, di cui 16 gli attualmente positivi, 33 guariti e, purtroppo, 4 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 21.

A Serra San Quirico altri 8 casi di positività. I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 96 casi complessivi: 37 gli attualmente positivi, 58 guariti e un decesso. Sono 52 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.

Complessivamente, quindi, i casi accertati di Covid-19 in tutto l’Ambito 10 sono 1.432, di cui 390 attualmente positivi (184 negli ultimi sette giorni), 998 guariti e 44 vittime. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 617 persone. Tutti numeri che al termine di questa tre giorni di screening potrebbero essere aggiornati.