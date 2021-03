Coronavirus: crescono ancora i positivi a Fabriano, Cerreto e Serra San Quirico

I casi registrati negli ultimi giorni mostrano una tendenza ancora al rialzo in quasi tutti i comuni dell'Ambito 10. Solo a Genga la curva sembra essersi stabilizzata

FABRIANO – Si mantengono molto alti i numeri relativi ai nuovi positivi al Coronavirus nei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Genga, Cerreto D’Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico. Tardano a manifestarsi gli effetti dell’inserimento della provincia di Ancona in zona rossa, compreso dunque il fabrianese; devono ancora produrre i giusti effetti. «Ma la tensione deve rimanere alta perché la fase che stiamo vivendo è più che delicata», ripetono in coro i sindaci del territorio.

A Fabriano, ancora tamponi positivi, esattamente più di 20 negli ultimi due giorni. I numeri dall’inizio della pandemia sono 1.768 casi accertati: 363 attualmente positivi, 1.356 guariti e, purtroppo, 49 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 734 fabrianesi. Una nuova impennata con tutti gli indicatori che si muovono al rialzo. All’ospedale Engles Profili ci sono 11 persone attualmente ricoverate nei posti letto approntati nell’area grigia. In attesa, si spera presto, che possano essere trasferiti in strutture ospedaliere Covid.

A Sassoferrato si registrano ancora tamponi positivi, ma non con l’aumento esponenziale delle scorse settimane. Dall’inizio della pandemia di Covid-19 nella città sentinate sono 424: 125 attualmente positivi, 292 guariti e 7 decessi. A questi si aggiungono 196 persone sottoposte a quarantena fiduciaria.

A Cerreto D’Esi, dove ufficialmente è stata isolata prima la variante brasiliana e poi anche quella inglese del Coronavirus, i numeri continuano a salire in modo deciso, altri dieci tamponi positivi. Dall’inizio della pandemia sono 182 i casi di Coronavirus registrati: 66 attualmente positivi, 112 guariti e 4 decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 107.

A Genga, l’unico comune dell’Ambito 10 che al momento sembra tirare il fiato con contagi stabili, dall’inizio della pandemia sono 91 casi complessivi, di cui 13 gli attualmente positivi, 73 guariti e, purtroppo, 5 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 26.

A Serra San Quirico, invece, un preoccupante aumento dei casi di positività al Coronavirus negli ultimi giorni. I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 160 casi complessivi: 40 gli attualmente positivi, 118 guariti e due vittime. Sono 91 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.