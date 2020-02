Coronavirus, 5 nuovi casi positivi nelle Marche

Salgono a 11 i contagi, tutti nel pesarese. Le persone positive al virus e in isolamento fiduciario sono oltre un centinaio in tutta la regione. I tamponi saranno inviati allo Spallanzani per la conferma

ANCONA – Sono complessivamente 11 nelle Marche le persone positive al Coronavirus, tutte nel pesarese. A comunicarlo è il Gores, gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, che ha reso noti gli esiti dei nuovi 5 tamponi risultati positivi al Coronavirus ,sulla base delle analisi di laboratorio eseguite nella giornata di oggi (28 febbraio) dalla Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona.

I campioni saranno inviati per la conferma allo Spallanzani di Roma. Al momento non risultano contagi nelle altre 4 provincie marchigiane, mentre il numero dei pazienti posti in isolamento fiduciario sarebbero oltre un centinaio in tutta la regione.

«Continuiamo nell’impegno di informarvi tempestivamente sui risultati delle analisi di laboratorio non appena queste si rendono disponibili – ha dichiarato il presidente regionale Luca Ceriscioli – perché crediamo importante che possiate valutare correttamente, conoscendo le notizie, piuttosto che angosciarvi con le fake news».

In caso di dubbi sulle condizioni della propria salute, il Gores invita a non recarsi al pronto soccorso o negli ambulatori dei medici di famiglia, o pediatri di libera scelta, per evitare l’eventuale diffusione dei contagi. I professionisti della salute e la guardia medica possono invece essere raggiunti telefonicamente. Inoltre dalle 8 alle 20 è attivo il numero verde 800 936 677 al quale rispondono medici dedicati.