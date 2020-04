Coronavirus, in Consiglio regionale manovra da 12 milioni di euro

Con la proposta di legge in discussione la Regione istituisce un Fondo Emergenza Covid-19 per sostenere imprese e autonomi che hanno subito riduzione di liquidità in seguito al lockdown

ANCONA – Manovra da 12 milioni di euro a sostengo delle imprese marchigiane bloccate dal Coronavirus. Se ne discute nella nuova seduta virtuale del Consiglio regionale nell’ambito della proposta di legge “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19”, il testo unificato che raccoglie anche la Pdl del capogruppo della Lega Mirco Carloni “Misure urgenti di carattere straordinario per il sostegno alle pmi a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19”.

Relatore di maggioranza, il consigliere regionale Gino Traversini, presidente della Seconda Commissione, relatore di minoranza Piero Celani, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa.

Nel dettaglio la manovra istituisce per le imprese un Fondo Emergenza Covid-19 da 12 milioni di euro, dei quali 4 milioni messi a disposizione dalla Regione, altri 4 milioni dalle risorse delle province e dalla Camera di Commercio e da ulteriori 4 milioni provenienti dai Confidi.

Il Fondo va a sostengo delle imprese e degli autonomi che hanno subito una riduzione di liquidità in seguito al lockdown, operanti nei diversi settori, fra i quali commercio, turismo, servizi, industria, artigianato, agricoltura e pesca. Il 70% del fondo verrà utilizzato per garantire prestiti a tasso di interesse agevolato ad autonomi e imprese, mentre il restante 30% sarà impiegato per la concessione di contributi in modo da abbattere il costo degli interessi e delle garanzie richiesti dalle banche per accedere ai finanziamenti.

«Un credito in più rispetto a quello fornito dallo Stato e uno sforzo in più che la Regione compie per le imprese» ha dichiarato Traversini, che tra i passaggi fondamentali della proposta di legge ha evidenziato che potranno accedere a credito immediato fino a 25 mila euro tutte le categorie, inclusi gli autonomi. Il consigliere regionale ha evidenziato che le misure previste dalla Regione sono tarate sul tessuto economico del territorio costituito da 150 mila imprese, il 90% delle quali microimprese.

Tra le misure previste anche contributi per le imprese agricole, fra le quali gli allevamenti di ovini e per la produzione di latte, e sostegni agli agriturismi per l’attivazione della consegna dei pasti a domicilio.

«Questa legge non è la soluzione, è una tappa – ha precisato il presidente della Seconda Commissione -, un primo passaggio che andrà completato strada facendo, tenendo conto anche delle misure adottate dal Governo».

Il relatore di minoranza Piero Celani ha evidenziato fra le criticità della proposta di legge il fatto che non concede contributi a fondo perduto e quindi imprese e autonomi «se vorranno liquidità dovranno indebitarsi» per tornare «su un mercato pieno di incognite». «Mi sarei aspettato un segnale più forte, contributi a fondo perduto» ha dichiarato ponendo l’accento sul fatto che in questo modo verranno rifinanziati i Confidi, mentre «il credito deve essere in qualche modo liberalizzato»

Celani ha invocato che una parte dei fondi possa essere utilizzata «per mettere liquidità diretta nel sistema produttivo regionale» e ha chiesto attenzione verso l’entroterra già colpito dal sisma. Il vicepresidente del consiglio regionale osserva che occorre garantire «servizi, altrimenti ci troveremo ad affrontare una mortalità altissima tra le piccole attività commerciali e artigianali che stanno già soffrendo per il terremoto».

(Servizio in aggiornamento)