Corinaldo, lavori di messa in sicurezza e decoro del cimitero

CORINALDO – Dalla necessità di realizzare nuovi loculi cimiteriali all’opportunità di sistemare altre problematiche. Lo ha pensato la giunta corinaldese che ha stabilito di intervenire per altri importanti interventi nel cimitero cittadino che da tempo andavano effettuati, sia in termini di sicurezza degli utenti, sia di decoro.

Ditte esterne e la squadra dell’ufficio tecnico sono state impegnate nel cimitero di Corinaldo per vari interventi: innanzitutto la realizzazione d’urgenza di una nuova struttura. Ben 144 ora i loculi a disposizione dell’amministrazione comunale e dei cittadini che ne faranno, purtroppo, richiesta.

Un lavoro importante per cui l’amministrazione ha deciso di attingere dalle casse comunali anche per la manutenzione di varie problematiche esistenti, andando a migliorare di fatto la sicurezza, l’igiene e il decoro del cimitero corinaldese. Ben 350 mila euro l’importo totale dei lavori.

Sistemata l’area esterna del cimitero di Corinaldo

Sistemato il piazzale esterno in ghiaia e i vialetti interni al cimitero, con interventi per la regimazione delle acque piovane e depolverizzazione finale; poi è stata eseguita la manutenzione straordinaria del blocco F che mostrava evidenti criticità come si può vedere nella foto sottostante.

Effettuata la manutenzione e la messa in sicurezza di alcuni manufatti al cimitero di Corinaldo

È stato infine realizzato un impianto anti-intrusione per l’allontanamento dei volatili dalla struttura del fotovoltaico sita sopra la copertura del blocco loculi del cimitero comunale.