Corale Brunella Maggiori e Croce Rossa Italiana, insieme per il Concerto dell’Epifania

JESI – I trent’anni della Corale Brunella Maggiori da festeggiare in musica, nel tradizionale appuntamento con il Concerto dell’Epifania in programma oggi alle 18,30 alla chiesa di San Pietro Apostolo. Un appuntamento condiviso con il Comitato di Jesi della Croce Rossa Italiana, con cui la Corale condivide la mission di solidarietà sul territorio. Il presidente della Cri jesina, dottor Francesco Bravi, estende l’invito a tutta la cittadinanza. Con questo concerto il Presidente della Corale “Brunella Maggiori” Mauro Zagaglia e tutti i coristi vogliono rendere omaggio al Comitato della Croce Rossa Italiana di Jesi, in segno di apprezzamento per l’opera umanitaria svolta in favore della popolazione e in piena sintonia con l’attività, ormai trentennale, della Corale che nel ricordo di Brunella ha sempre unito l’impegno nella divulgazione del canto corale con il concreto esercizio del valore della solidarietà verso chi soffre. Nella ricorrenza dell’Epifania, i cantanti del Coro – diretti dal Maestro Stefano Contadini -si esibiranno in canti natalizi della tradizione popolare o di autori contemporanei.