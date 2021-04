Coprifuoco alle 22, misura giusta o esagerata? Ecco cosa ne pensano i fanesi: il sondaggio

FANO – Per molti la data odierna del 26 aprile coincide con un giorno atteso da tempo: il ritorno in zona gialla per le Marche con il conseguente allentamento di numerose restrizioni. Una vera e propria boccata d’ossigeno in primis per il comparto della ristorazione, ma anche per tutti coloro che potranno tornare ad una vita con meno limitazioni.

Per molti però si tratta di una felicità a metà: il decreto legge di maggio approvato dal governo contenente le misure per il contenimento dei contagi da Covid 19 ha infatti confermato il coprifuoco alle 22. Il dpcm avrà vigore fino al 31 luglio ma è possibile che l’orario del coprifuoco venga modificato già a metà maggio quando, nel caso di un ulteriore calo dei contagi, le misure restrittive potrebbero godere di un nuovo allentamento. Al riguardo, nei giorni scorsi, avevano espresso la oro opinione sia i rappresentanti del commercio, sia quelli della cultura.





Sondaggio sul coprifuoco

Noi di CentroPagina abbiamo chiesto cosa ne pensano i fanesi: oltre 200 coloro che hanno voluto esprimere la loro opinione al riguardo; di questi, oltre il 75% sostiene che si tratti di “una misura poco sensata che di fatto non permette a molti comparti di lavorare”. Riferisce un cittadino della città della Fortuna: «Siamo esasperati dalla chiusure: mi auguro che il coprifuoco venga al più presto tolto perché in questo modo per molte attività che vivono di turismo sarà impossibile lavorare: parlo di ristoranti, locali ma anche negozi… senza considerare che brutta immagine si darà di Fano ai turisti che, speriamo, arriveranno».

Il 25% degli intervenuti l’ha definita invece una misura giusta e dovuta per limitare movida e assembramenti: «Capisco la stanchezza di diversi comparti economici e anche della gente che vorrebbe tornare alla normalità ma spesso ci si dimentica che siamo nel bel mezzo di una pandemia: se venisse tolto da subito il coprifuoco temo che una grossa fetta di persone si darebbe alla pazza gioia senza il minimo riguardo: basta fare una passeggiata per vedere quanti già non osservano le misure in vigore o non usano la mascherina».