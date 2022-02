L'incontro in pieno giorno in un tratto che costeggia la strada arceviese: «Uno dei due mi si è avvicinato fino ad una quindicina di metri prima di scappare», ha detto Damiano Moroni

OSTRA – Nuovo incontro ravvicinato con dei lupi. L’ultima segnalazione viene da Pianello, frazione del Comune di Ostra. Gli animali, una coppia, sono stati avvistati in un campo agricolo, praticamente alle porte della zona abitata. L’avvistamento è avvenuto sabato 26 febbraio, in pieno giorno, intorno alle 9.30.

Gli animali sono stati notati da Damiano Moroni, residente nella zona, a poche centinaia di metri: «Ho notato la coppia di lupi camminare nel campo limitrofo all’Arceviese. Visto che ero a distanza di sicurezza, ho accostato per osservarli: la femmina, più piccola, si trovava sotto al ciglio della strada ed è scappata immediatamente non appena mi ha visto. Il maschio, notevolmente più grande, non è fuggito subito anzi, ha fatto diversi metri nella mia direzione fino ad arrivare ad una quindicina di metri da me, poi si è fermato e si è messo ad inseguire l’altro esemplare. A quel punto ho tirato fuori lo smartphone e l’ho ripreso mentre si allontanava».

Il protagonista ha voluto specificare che non si è mai sentito in pericolo ma è rimasto stupito del fatto che questi esemplari non sembravano particolarmente spaventati dalla sua presenza.

Il video dei due lupi di Damiano Moroni