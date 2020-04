Controlli su spostamenti e esercizi alimentari: Ancona e Falconara passate al setaccio dai Carabinieri

I militari del Comando Compagnia Carabinieri di Ancona stanno pattugliando i territori di Ancona e Falconara Marittima per verificare il rispetto delle misure restrittive imposte per limitare la diffusione del Coronavirus

ANCONA – Sono oltre 300 le persone controllate nella mattinata odierna dai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Ancona che stanno passando al setaccio i territori di Ancona e Falconara Marittima per verificare il rispetto delle misure restrittive imposte per limitare la diffusione del Coronavirus. La festa della Liberazione, complice la giornata di bel tempo, potrebbe infatti indurre alcuni a non rispettare i divieti di spostamento. Ma i carabinieri sono in prima linea nelle attività di controllo e hanno approntato un posto di blocco nei punti strategici di accesso al capoluogo dorico, fra i quali la Stazione di Palombina, al confine tra Ancona e Falconara Marittima.

La maggior parte delle sanzioni elevate dai militari hanno riguardato automobilisti, sorpresi a circolare senza un valido motivo, lavoro o salute: nei loro confronti è scattata la sanzione prevista, che va dai 373,34 euro, se pagata entro 30 giorni, fino ad 533,33 euro se pagata nell’arco di 60 giorni.

Passati al setaccio anche gli autobus di linea a bordo dei quali i carabinieri hanno sorpreso due cittadini stranieri, sorpresi a spostarsi in assenza di giustificato motivo: per loro le sanzioni sono state maggiorate perché commesse a bordo di veicolo. Numerosi poi i viaggiatori a bordo dei mezzi pubblici trovati sprovvisti del biglietto.

I militari dell’Arma stanno controllando anche gli esercizi alimentari, per verificare il rispetto dell’ordinanza regionale che ha imposto la chiusura di negozi alimentai e supermercati per il 25 aprile e il 1 maggio.