Senigallia: in arrivo 2,5 milioni di euro per il porto

L'assessora Campagnolo rende noto lo stanziamento di contributi ministeriali per sbloccare alcuni importanti lavori allo scalo della spiaggia di velluto

SENIGALLIA – Buone notizie per la città costiera di Senigallia, destinataria di un nuovo contributo ministeriale che sbloccherà – questo è l’auspicio – una situazione di stallo che perdura da alcuni anni. Sono infatti in arrivo circa 2,5 milioni di euro che serviranno per portare a termine alcuni importanti lavori nell’area portuale.

Ad annunciarlo è l’assessora all’ambiente e al porto Elena Campagnolo che, sui social, ha spiegato lo scopo ultimo di questi fondi ministeriali: «Dopo numerosi incontri e l’ottimo lavoro di squadra della nostra amministrazione, portiamo a casa ben 2,5 milioni di euro per il dragaggio del porto e per il completamento di alcune opere previste nel piano regolatore del porto». Mentre il dragaggio del tratto finale del fiume Misa spetta alla struttura commissariale che potrebbe affidare l’incarico al Consorzio di Bonifica delle Marche, in quanto soggetto attuatore, quello dell’avamporto è invece una problematica che Senigallia si porta dietro da anni, dal 2008 circa quando venne realizzata grazie alla Regione Marche una prima metà del lavoro di riqualificazione e potenziamento del porto con il prolungamento del molo di ponente, al contrario di tutti gli altri porti dell’Adriatico che invece hanno la “protezione” dalle correnti marine con i propri moli di levante (sud-est).

Lo sblocco dei fondi sarebbe avvenuto proprio grazie alle pressioni che l’assessora senigalliese, responsabile provinciale della Lega, fatte e agli incontri svolti con il ministro Matteo Salvini e col viceministro Rixi, quest’ultimo venuto anche in visita a Senigallia nel febbraio 2023 per sondare il terreno e capire quali opere andavano realizzate per evitare una nuova alluvione dopo il disastro del maggio 2014 e quello del settembre 2022.

Soddisfatta Campagnolo che ha ringraziato i vertici del carroccio affermando: «Un’altra promessa mantenuta dalla Lega».