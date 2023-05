Continua la crescita di Ariston Group che chiude il primo trimestre con ricavi a 759,7 milioni di euro

FABRIANO – Continua la crescita di Ariston Group, multinazionale di Fabriano tra i leader mondiali nel comfort termico sostenibile, che chiude il primo trimestre con ricavi a 759,7 milioni di euro, in crescita del 37,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La crescita più forte è stata registrata in Europa nella divisione thermal comfort, anche a seguito dell’acquisizione di Wolf-Brink. Il margine operativo lordo si attesta a 97,3 milioni di euro, in crescita del 44,6% rispetto ai 67,2 milioni di euro del primo trimestre del 2022. Il consiglio di amministrazione ha ricevuto le dimissioni di Laurent Jacquemin dal ruolo di ceo, con effetto dal 27 luglio prossimo, per motivi personali. La società ha individuato Maurizio Brusadelli come nuovo ceo, sarà nominato in occasione dell’assemblea convocata per il prossimo 3 agosto.

La dichiarazione

«Stiamo cogliendo i frutti dei nostri investimenti. La decisione di focalizzarci ulteriormente sulle rinnovabili sta dando buoni risultati, e beneficiamo della robusta partnership con i nostri nuovi colleghi di Wolf e Brink», afferma Paolo Merloni, presidente esecutivo. «Per quanto riguarda l’avvicendamento del ceo, conosco Laurent Jacquemin da oltre 30 anni e ho grande ammirazione, oltre che per le sue capacità manageriali e profonda conoscenza del nostro business, per la sua umanità e generosità. Voglio esprimere la mia riconoscenza per la sua dedizione ad Ariston e sono felice che resterà nel board come membro non esecutivo. Non vedo l’ora di dare il benvenuto a Maurizio Brusadelli. Maurizio porta in Ariston le capacità professionali, manageriali e umane dimostrate nella sua lunga carriera e nelle prime interazioni con noi. Potrà contare su un team di manager di altissimo livello e sulle capacità e la passione di oltre 10.000 persone di Ariston Group, e sono certo che questa combinazione fornirà un supporto perfetto al nostro trend di crescita profittevole, sostenibile, e sempre più forte. Infine, un ringraziamento al team che ha gestito il processo di successione in linea con le migliori pratiche di corporate governance, assicurando qualità, riservatezza, e le migliori condizioni per il passaggio di consegne». Ai saluti Laurent Jacquemin. «Ritengo che la scelta di Maurizio Brusadelli come mio successore sia la migliore possibile, e gli formulo i miei auguri per il suo ruolo. Infine, vorrei ringraziare il Presidente Esecutivo Paolo Merloni e il Presidente Onorario Francesco Merloni per il loro supporto, la loro fiducia, la loro amicizia, e oltre trent’anni di proficuo lavoro insieme».