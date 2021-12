Pesaro, i consiglieri Redaelli e Andreolli: «Sottopasso in via Bologna per migliorare la viabilità di Tombaccia»

PESARO – I consiglieri comunali Dario Andreolli (Lega) e Michele Redaelli (Forza Italia) hanno portato in consiglio comunale, tramite un’interrogazione, la proposta di un sottopasso in Via Bologna per migliorare la viabilità del quartiere Tombaccia di Pesaro.

«In seguito alle scelte urbanistiche e viabilistiche effettuate negli anni passati, il quartiere Tombaccia risulta oggettivamente in una situazione di difficile collegamento con il resto della città», spiegano Redaelli e Andreolli. «Il traffico si congestiona su via Gagarin e su via Milano, sia per accedere al quartiere che come transito per recarsi in altri luoghi. In particolare risulta complicato il collegamento con la statale adriatica SS16».

«Abbiamo voluto approfondire l’argomento e rispondere alle richieste di diversi cittadini che ci hanno segnalato questa necessità. Questa richiesta viene da lontano. Già negli anni 90’ un comitato di cittadini, anche attraverso una petizione popolare che raccolse l’adesione di circa 1000 abitanti, segnalava le criticità viabilistiche della zona. Il tempo è passato ma la situazione è rimasta la stessa.

La realizzazione di un sottopassaggio in Via Bologna potrebbe portare un impatto molto positivo per la connessione viabilistica del quartiere – spiegano Andreolli e Redaelli -. Con l’interrogazione che abbiamo presentato abbiamo chiesto all’amministrazione di valutare questa ipotesi e di avviare delle verifiche tecniche. È importante precisare che il progetto di massima presentato, grazie alla competenza e alla disponibilità di alcuni residenti, comprende anche una valida soluzione per evitare che il passaggio dei mezzi venga dirottato all’interno dell’area residenziale del quartiere ma scorra lateralmente senza arrecare disturbo».

Per i consiglieri «la risposta che abbiamo ricevuto in consiglio ci incoraggia a continuare e sostenere questa richiesta. La prima analisi tecnica è stata favorevole. L’assessore ha detto che si tratta di un’opera impegnativa e costosa. Di questo siamo assolutamente consapevoli, così come siamo consapevoli degli importanti benefici che porterebbe il sottopasso. Dopotutto all’amministrazione chiediamo anche scelte ambiziose e non soltanto l’ordinaria manutenzione».