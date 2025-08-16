Viabilità, il consigliere regionale Marinelli: «Dalle parole ai fatti sulla Pedemontana delle Marche»

Renzo Marinelli consigliere regionale e presidente della 1° Commissione di Bilancio ha fatto il punto sulla Fabriano-Muccia e la Tolentino-San Severino Marche

MACERATA- Renzo Marinelli consigliere regionale e presidente della 1^ Commissione di Bilancio ha fatto un punto sulla sua pagina Facebook relativo al completamento della Pedemontana delle Marche. Stiamo parlando di una delle opere infrastrutturali più importanti, per il presente, ma soprattutto per il futuro dell’entroterra marchigiana.

Marinelli ha sottolineato: «Con l’avanzamento dei Lotti 5 e 7 stiamo passando dalle parole ai fatti, costruendo collegamenti che non considerano l’entroterra come periferia, ma come cuore vivo delle Marche, che deve poter dialogare e connettersi rapidamente con la costa. Come consigliere regionale e presidente della I Commissione Affari Istituzionali seguo con attenzione ogni passaggio di questo grande progetto. Ogni lotto rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo territori – ha aggiunto – dove per decenni non si è mosso nulla. Oggi, grazie all’impegno del presidente Acquaroli e del governo regionale, abbiamo messo in moto un vero piano infrastrutturale, concreto e sostenibile. Non ci fermiamo».

Pedemontana delle Marche

I diversi lotti

Il lotto 5 è quello che riguarda la Fabriano-Muccia, dove i lavori sono già in corso, un collegamento che è atteso ormai da anni, che permetterà di superare criticità storiche penalizzanti per cittadini, imprese e servizi. Per il lotto 6 invece, San Severino Marche-Castelraimondo, è in fase di definizione l’ipotesi progettuale per una strada moderna ed efficiente. Per il lotto 7, quello dell’intervalliva Tolentino-San Severino Marche, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, quello definitivo è in fase di redazione. Collegherà la collina con la costa. Il lotto 8 ovvero la Caldarola-Sarnano, ha il progetto definitivo in stesura. Si tratta di un’arteria che completerà il collegamento dell’entroterra maceratese.