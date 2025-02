Confindustria Ancona, i primi 100 giorni di presidenza Mingarelli. Consiglio a Jesi, nella sede Pieralisi

L'incontro aperto dall'omaggio alla figura di Gennaro Pieralisi, con un commosso ricordo del past presidente Giuseppe Casali: «Un imprenditore che ha fatto la differenza per il sistema industriale della nostra provincia e per Confindustria». Il punto su progetti avviati e in cantiere

JESI – Nella sede del Gruppo Pieralisi a Jesi, si è aperto ieri 25 febbraio il Consiglio generale di Confindustria Ancona con un commosso ricordo di Gennaro Pieralisi

«Un imprenditore – ha detto il past president Giuseppe Casali – che ha fatto la differenza per il sistema industriale della nostra provincia e per Confindustria». «Oggi sarebbe orgogliosissimo di avervi tutti qui» ha chiosato Francesco Casoli, collegato da remoto.

Al centro dell’incontro i primi 100 giorni del mandato del presidente Mingarelli, insediatosi alla guida degli industriali della provincia di Ancona lo scorso 15 novembre. Una presidenza di visione ma allo stesso tempo caratterizzata anche dalla concretezza e dalla condivisione degli obiettivi e dei progetti, che ieri sera sono stati illustrati insieme ai vicepresidenti delegati.

Tantissimi i temi affrontati: dall’energia all’internazionalizzazione, dall’education alle competenze e ai talenti, dal welfare alla cultura d’impresa, dall’attrazione degli investimenti alla valorizzazione delle filiere, dall’imprenditoria femminile alla continuità d’impresa, senza dimenticare le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità.

Per ogni macro tema idee, obiettivi, progetti, alcuni già in pista, altri in fase di definizione. Tra i più strategici quelli in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche sia per valorizzare l’attrattività sociale, economica e ambientale del territorio per potenziali investitori e per attrarre nuovi talenti, ma anche per trattenere competenze qualificate e favorire il rientro di quanti hanno lasciato il nostro territorio; sia per la valorizzazione del patrimonio delle imprese familiari riconoscendo il Family Business come disciplina di studio alla Politecnica delle Marche.

«Mi piace esprimere una presidenza al plurale, dove ognuno può portare il suo contributo con idee e progetti che saranno poi patrimonio di tutta l’associazione e di tutti i soci – ha concluso Diego Mingarelli – e in questa direzione va anche un grande progetto di sintesi delle istanze di tutti gli imprenditori, questa volta allargando la platea a tutte le Marche. Confindustria Ancona ha infatti avuto la delega dal presidente Cardinali per organizzare per la prima volta le Assise di Confindustria nelle Marche – spiega il presidente – Una serie di incontri sui territori, un’occasione unica per ascoltare tutti gli imprenditori delle Marche e per unire i territori attraverso la progettualità».