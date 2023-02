Confcommercio Marche Nord presenta la prima guida del mototurismo nelle Marche

MILANO – Ha scelto il prestigioso palcoscenico della Borsa internazionale del Turismo di Milano Confcommercio Marche Nord, per presentare gli ultimi due progetti realizzati. All’evento nazionale più importante di promozione del settore turistico, tenutosi a Milano, sono stati svelati l’edizione 2023 dell’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino e ‘Marche, emozioni in moto’: la prima guida del Mototurismo nelle Marche.

L’Itinerario della Bellezza, progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio, è arrivato a contare ben 21 Comuni, a testimonianza della validità e del successo che riscuote ormai da cinque anni.

Con il direttore generale Amerigo Varotti sono intervenuti il vice Agnese Trufelli, il presidente Angelo Serra, il vice Barbara Marcolini, il presidente provinciale Federalberghi Luciano Cecchini, l’assessore regionale Francesco Baldelli e gli amministratori dei 21 Comuni: Apecchio, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Gabicce, Gradara, Fossombrone, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo Marotta, Pergola, Pesaro, Piobbico, San Lorenzo in Campo, Sassocorvaro Auditore, Tavullia, Terre Roveresche, Urbino. Presenti il governatore Francesco Acquaroli e il testimonial Gianmarco Tamberi.

L’Itinerario della Bellezza nella straordinaria Regione Marche è un viaggio alla scoperta di un territorio affascinante, un ambiente incontaminato, ricco di arte, storia, cultura e prodotti eno-gastronomici di qualità.

Un viaggio per vivere esperienze uniche dal mare Adriatico alle colline più belle delle Marche, fino alle montagne, scoprendo borghi fortificati, i luoghi “del silenzio e della fede”, le rocche ed i palazzi di Francesco di Giorgio Martini, i tanti teatri storici, le sorprendenti vestigia romane lungo l’antica consolare Flaminia, i musei che raccontano la storia dei popoli e dei grandi personaggi che hanno vissuto in questo territorio da Rossini a Raffaello, da Vitruvio a Bramante e Federico da Montefeltro.

Lungo l’Itinerario la splendida bellezza di Urbino, Patrimonio dell’Umanità per l’UNESCO, le Bandiere Blu della costa, le Bandiere Arancioni e i Borghi più Belli d’Italia che caratterizzano molti Comuni. Un itinerario dove poter ammirare le straordinarie opere di Raffaello, di Giovanni Santi, del Perugino, di Giovanni Bellini, di Piero della Francesca solo per citare alcuni dei grandi artisti che hanno percorso le nostre strade e abbellito i nostri palazzi e chiese.

Novità di questo 2023 firmate Confcommercio: la prima guida del Mototurismo nelle Marche.

Tra le forme di turismo outdoor il mototurismo è con il cicloturismo quello in maggiore espansione. Il mototurismo è una vacanza, o un viaggio, alla ricerca della tradizione, della cultura e della gastronomia, vivendo l’ambiente e la gente in modo più diretto e autentico.

Per questo Confcommercio ha deciso di realizzare – con Theta Edizioni, BPER Banca Spa e Gruppo HERA – e la collaborazione dell’associazione Terra di Piloti e Motori, questa guida, la prima del mototurismo nelle Marche. Quindici itinerari (tre per ogni Provincia di questa nostra meravigliosa Regione) studiati “in sella“ ad efficienti motociclette per proporre percorsi adeguati agli innamorati della “bellezza“ e che intendono viverla in piena libertà. Le Marche sono una Regione ricca di opportunità per il turismo “in moto”.

Una guida – che non è certamente esaustiva delle tante opportunità offerte dalla Regione – che vuole dare un contributo allo sviluppo di questa attività turistica outdoor. E favorire la crescita dell’economia turistica in una delle regioni certamente più belle e misteriose del “Bel Paese”.

«Sono state giornate proficue e importanti quelle trascorse alla Bit – spiega soddisfatto il direttore Amerigo Varotti – durante le quali abbiamo presentato i nostri ultimi due prodotti turisti realizzati ed incontrato tanti addetti ai lavori: stampa specializzata, amministratori, tour operator agenzie di viaggio. C’è grande interesse e curiosità nei confronti delle Marche e degli itinerari da noi proposti, progetti per promuovere la bellezza e le tante eccellenze del nostro territorio, come grande opportunità di sviluppo economico e sociale. Ora continueremo le presentazioni a livello provinciale e regionale, e la promozione nelle più importanti fiere nazionali e internazionali in questo 2023 ricchissimo di appuntamenti e novità».