All'interno del ciclo formativo "I Giovedì di Confapi", la video conferenza si tiene il 6 maggio. L'ex ciclista e il coach della squadra Corse Lamborghini metteranno in rete le loro esperienze

ANCONA – “In equilibrio con sé stessi, a disposizione del team” è il titolo dell’incontro organizzato da Confapi Ancona con l’ex ciclista Andrea Tonti, oggi imprenditore, e Paolo Manocchi, coach della squadra Corse Lamborghini.

Il punto di partenza del ragionamento in video conferenza che sarà avviato giovedì 6 maggio alle ore 15 e al quale si può partecipare gratuitamente mandando una mail a info@confapiancona.org è che, per mettere a disposizione dell’impresa, del team, della squadra, le proprie qualità, occorre avere la giusta autostima e la consapevolezza del proprio ruolo.

Andrea Tonti è stato un “gregario” che ha fatto le fortune di molti capitani nell’albo d’oro delle più prestigiose corse ciclistiche e dei campionati del mondo perché ha saputo definire il proprio ruolo togliendosi moltissime soddisfazioni nel corso di una carriera vincente contribuendo al successo di grandi campioni. Oggi che è imprenditore, co-fondatore e responsabile eventi di Bike Division Tour Operator, mette a disposizione dei colleghi la sua esperienza e il proprio percorso di crescita che l’hanno portato a comprendere l’importanza di fare bene ciò che serve al proprio team di lavoro per raggiungere i risultati attesi.

Con Paolo Manocchi, formatore comportamentale e coach per la persona con oltre 30 anni di esperienza, nel corso dell’incontro si analizzerà il percorso che ciascuno deve fare per vivere in maggior equilibrio nella propria vita quotidiana indipendentemente dall’attività professionale. Dalla sintesi sarà possibile individuare comportamenti e stati d’animo che migliorano il contributo da offrire alla propria azienda.

L’incontro organizzato da Confapi Ancona rientra nel ciclo formativo “I Giovedì di Confapi” che offre gratuitamente agli imprenditori occasioni di crescita personale e professionale.