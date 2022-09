Dal concerto di Mario Biondi per il PIF alla Sagra dell’Uva: gli eventi nelle Marche dal 25 settembre al 2 ottobre

Settimana ricca di iniziative in tutta la regione tra grandi ritorni - come Sharper, la notte europea dei ricercatori, la Regata del Conero e fiere varie - e novità come Il Grande Mercato del Pià e il festival del fumetto

ANCONA – Da domenica 25 settembre a domenica 2 ottobre nelle Marche tornano alcuni dei più importanti eventi legati alla tradizione come la Sagra dell’Uva a Cupramontana e la Sagra dei Sughitti a Montecassiano. In agenda ci sono anche concerti con nomi del calibro di Mario Biondi a Castelfidardo e festival di ogni tipo, come quello del fumetto ad Ascoli Piceno.

Moltissime le iniziative in programma in provincia di Ancona. Dal 28 settembre al 2 ottobre a Castelfidardo c’è PIF, il 47esimo Premio Internazionale Fisarmonica. Tra gli eventi, mercoledì 28 settembre da non perdere l’inconfondibile voce di Mario Biondi in un concerto esclusivo in piazza del Monumento al Parco delle Rimembranze. Il cantante salirà sul palco alle 21:30 e sarà accompagnato da Paolo Di Sabatino 4TET e Renzo Ruggeri, fisarmonica. A Cupramontana dal 29 settembre al 2 ottobre appuntamento con la famosa Sagra dell’Uva, la più antica delle Marche, giunta all’85esima edizione. Tra tradizione, concerti e ospiti, il programma è ricco di iniziative. Ci sarà il Palio del Verdicchio, un’intensa gara di pigiatura tra i sei comuni limitrofi produttori del Verdicchio, la sfilata dei carri allegorici, stand gastronomici, gruppi folkloristici, bande musicali, band e poi i concerti di Africa Unite (30 settembre), Willie Peyote (1 ottobre) e Cristina D’Avena (2 ottobre).

Dal 29 settembre al 2 ottobre al via a Fabriano il primo Oktober Fest con birra, cibo tipico bavarese e tanto divertimento. Apertura stand in piazza Garibaldi tutti i giorni dalle 18, domenica dalle 12. Ad Offagna l’1 e il 2 ottobre torna la Fiera del Colombaccio con la mostra mercato di animali, prodotti per pet, artigianato creativo, vintage, prodotti del territorio e bio e street food. Ci saranno mostre, giochi e laboratori per bambini, truccabimbi, concerti e anche il torneo di morra. Ad Ancona domenica 2 ottobre circa 200 barche a vela provenienti da tutta Italia coloreranno il mare per l’attesa Regata del Conero. Lo start per la classica del medio Adriatico sul percorso di 12 miglia è alle ore 11. Sempre ad Ancona domenica 2 ottobre primo appuntamento con il “Gran Mercato del Pià”. Dalle 10 del mattino Piazza D’Armi si trasformerà in uno spazio di festa e di aggregazione con moltissimi espositori, area food&drink ed intrattenimento.

Venerdì 30 settembre ad Ancona, Macerata e Camerino in piazza torna “Sharper, la notte europea dei ricercatori” con numerose iniziative rivolte al pubblico per raccontare passioni, scoperte e sfide dei ricercatori. Ci saranno mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e seminari divulgativi, esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo. Restando in provincia di Macerata, venerdì 30 settembre a Montecassiano c’è la Sagra dei Sughitti, la più nota tipicità gastronomica del paese. Si tratta di una specie di polenta costituita da mosto, farina di granoturco e noci. Ci saranno cene, spettacoli con stornelli e cantastorie, la mostra fotografica “I sughitti nel tempo, aperitivi in vigna, cooking-talk show con degustazione guidata, bancarelle, la Marcialonga dei Sughitti, carri allegorici ed esibizione di gruppi folkloristici, stand gastronomici, spettacoli di animazione per bambini e infine, alle 21:30 in Piazza Unità d’Italia lo spettacolo comico con Gianni Astone direttamente da Colorado Cafè (30 settembre) e Gli Amici dello Zio Pecos (1 ottobre). Dal 30 settembre al 2 ottobre a Civitanova c’è il Bike Festival con convegni, incontri, dibattiti, laboratori, iniziative per bambini, escursioni e pedalate per la città.

In provincia di Pesaro e Urbino, a Fano questa sera (25 settembre) ci sono i 99 Posse in concerto alla Rocca Malatestiana. Lo spettacolo avrà inizio alle 21. A Gradara invece, l’1 e il 2 ottobre si respirerà un’atmosfera vintage parigina con la “La vie en rose”. Dalla mattina al tramonto nel borgo ci saranno: un mercatino di prodotti artigianali e sfiziose bontà, intrattenimenti teatrali e musicali, passeggiate animate, shopping e figuranti in costume.

Scendendo nel sud delle Marche, dal 29 settembre al 2 ottobre ad Ascoli Piceno c’è la prima edizione di “Linus – Festival del fumetto”: quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. Domenica 2 ottobre a Comunanza torna in centro storico la “Fiera degli uccelli” con bancarelle e stand gastronomici. In provincia di Fermo, a Porto Sant’Elpidio il 30 settembre da non perdere lo spettacolo comico di Antonio Lo Cascio, in programma alle 22 all’Hdemica Café nella frazione di Casette d’Ete.