Il concerto de ‘Il Volo’ diventa un caso: ad Ascoli esplode la polemica, slitta il via per i biglietti

ASCOLI – Sembra essere diventato un vero e proprio ‘caso’, ormai, quello relativo al concerto de ‘Il Volo’ ad Ascoli, in programma il prossimo 21 luglio a partire dalle ore 21. Il trio, infatti, si esibirà gratuitamente nella splendida cornice di piazza del Popolo, grazie all’idea proposta da Fainplast e Panichi, due tra le aziende più importanti del territorio Piceno. Per assistere allo show, però, è necessario procurarsi i biglietti ed è proprio questo l’aspetto che sta facendo discutere in città.

La situazione

La prenotazione dei tagliandi per partecipare al concerto, riservati ai residenti nella provincia di Ascoli, sarebbe dovuta scattare martedì prossimo, il 20 giugno, alla biglietteria di piazza del Popolo. Ma non sarà così. La prevendita (si fa per dire, visto che i biglietti sono gratuiti) è stata infatti posticipata e sarà previsto un cambio di location per questioni di ordine pubblico. A comunicarlo sono gli organizzatori dell’evento, avvisando come «a seguito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, onde evitare rischi di ordine pubblico, si sta valutando un nuovo punto di distribuzione che verrà comunicato quanto prima, in attesa della definitiva quantificazione e parametrazione della capienza della piazza». Gli organizzatori evidenziano che restano invariate la data del concerto e le modalità per la consegna dei biglietti. Non si sa, però, quando i biglietti potranno essere prenotati e ritirati. Allo spettacolo, ormai, manca poco più di un mese e cresce l’attesa. La sensazione è che qualcosa, a livello organizzativo, non sia andato per il verso giusto. Il tempo però stringe. E occorre trovare una soluzione per evitare la ressa che, sicuramente, si verrà a creare.