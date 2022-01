Un concerto per i bambini dell’ospedale Salesi di Ancona. Arriva il rock dei recanatesi Nova

ANCONA- Un’ondata rock per infondere coraggio ai piccoli degenti dell’ospedale pediatrico Salesi. Lunedì 3 gennaio, nell’atrio del nosocomio alle 11 di mattina, si esibiranno i Nova. La band recanatese eseguirà le proprie canzoni inedite, in una riadattata versione semiacustica, come testimonianza di supporto e sostegno ai bambini del reparto di cardiochirurgia.

L’evento

Un appuntamento assolutamente originale e mai realizzato prima d’ora al pediatrico Salesi. Un vero e proprio concerto per allietare la degenza dei bambini. Ma soprattutto per regalare loro un momento di spensieratezza e leggerezza, in un periodo assai difficile condizionato anche dall’emergenza sanitaria che si sta vivendo. «L’evento è nato quasi per caso – racconta il batterista Sebastiano Andrea Massaccesi – e volevamo portare le nostre canzoni ad un pubblico che vive in una situazione di fragilità». I Nova, infatti, da qualche tempo sono impegnati in varie iniziative benefiche. E questa al Salesi rientra nel treno di appuntamenti che la band sta regalando proprio a chi si trova in una condizione svantaggiata. «Le nostre canzoni sono emozioni che vanno dritte al cuore di chi le ascolta – continua il musicista – per questo ci è sembrato appropriato offrire uno spettacolo ai bambini che purtroppo stanno vivendo il Natale in un luogo che non è proprio quello più rasserenante».

La band

I Nova si sono formati nel 2019 a Recanati dall’incontro artistico di sei musicisti: Luca Brodoloni (chitarra ritmica), Michele Cesari (chitarra solista), Federico Carestia (basso), Daniele Decorioni (tastiere e synth), Gabriele Perna (voce) e Sebastiano Andrea Massaccesi alla batteria. Tutti provenienti da generi musicali diversi, ma riuniti sotto il concetto più ampio di rock. «E’ difficile dare un’etichetta alla nostra musica – specifica Sebastiano – direi più semplicemente che il nostro sia un alternative rock». Le ispirazioni, infatti, provengono da ambiti differenti e attingono dal rock anglosassone fino a quello statunitense. «Ci ispiriamo a band come Strokes, Arctic Monkeys – continua il batterista – fino ai Red Hot Chili Peppers. Ma il nostro segreto è spostare sempre il suono verso un nostro modo unico e originale di comporre». Dunque i diversi background di ogni singolo componente permettono al gruppo di sintetizzare, in chiave alternative, elementi che provengono da generi musicali anche distanti, pur mantenendo una generale coerenza ed identità. Il comparto ritmico strizza l’occhio al rock, nu-metal, d&b, mentre quello melodico-armonico si rifà a sonorità post-punk, new-wave, indie-rock.

Dal vivo

Purtroppo ancora non hanno avuto modo di esibirsi dal vivo dato il periodo storico, ma nel frattempo, anche durante il lockdown sono riusciti ad arrangiare un singolo, uscito su YouTube e Spotify: “Swan Song”. Il 7 gennaio uscirà il loro nuovo singolo: “Escape the well.” Per un soffio hanno mancato la partecipazione alle selezioni per Sanremo 2022 tra i giovani. «Stavamo registrando il brano con cui avremmo gareggiato – racconta Sebastiano – ma ad un certo punto i due chitarristi si sono ammalati di Covid. Per fortuna nessuna complicazione, ma abbiamo saltato l’appuntamento». I Nova, però, non mollano. «Ci riproveremo l’anno prossimo – assicura il batterista – e speriamo, questa volta, che non ci siano altri impedimenti».